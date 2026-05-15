Região de BH registra 2 mortes violentas em menos de 5 horas

A região do Barreiro, em Belo Horizonte, registrou duas mortes violentas em um intervalo de menos de cinco horas nesta sexta-feira (15/5). Um jovem de 25 anos foi executado com vários tiros na cabeça durante a manhã no Bairro Bonsucesso, enquanto um homem em situação de rua foi encontrado morto na madrugada com 12 facadas no Bairro Jatobá.

Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil (PCMG), que ainda busca esclarecer autoria e motivação dos homicídios.



O primeiro caso ocorreu nesta madrugada no Jatobá. Um homem em situação de rua foi encontrado morto na Rua Águas da Prata durante a madrugada.

Segundo a PM, moradores acionaram os militares após um jovem chegar em casa relatando que havia um homem caído ao solo, aparentemente agonizando. Uma moradora foi até o local e constatou que a vítima já estava sem vida.

O homem não portava documentos, mas foi reconhecido por moradores da região, que afirmaram que ele vivia em situação de rua e costumava dormir em marquises próximas ao local do crime. Testemunhas relataram ainda que, antes de permanecer no Bairro Jatobá, ele teria vivido no Bairro Piratininga.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima sofreu 12 perfurações provocadas por faca. Os ferimentos estavam distribuídos pela cabeça, cervical, costas, abdômen, braço e polegar direito.

Equipes do Samu estiveram no local e confirmaram a morte da vítima. Após os trabalhos periciais, o corpo também foi encaminhado ao IML.

Horas depois, outro homicídio mobilizou equipes policiais na Rua Coronel Siebra de Brito, no Bairro Bonsucesso, também na região do Barreiro. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a corporação foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em frente a uma oficina. A testemunha que chamou os militares informou que não seria necessário acionar o Samu, devido à gravidade dos ferimentos.



Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima já sem sinais vitais. O homem, posteriormente identificado como um jovem de 25 anos, apresentava diversos tiros na cabeça.

A perícia da Polícia Civil esteve na cena do crime para realizar os primeiros levantamentos. Durante os trabalhos, um aparelho celular foi apreendido e será submetido à análise. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame de necropsia.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e a motivação do homicídio ainda é desconhecida. O caso segue sob investigação.

Comércios próximos possuem câmeras de segurança que podem auxiliar nas investigações. No entanto, segundo a PM, os estabelecimentos estavam fechados no momento da ocorrência e os militares não conseguiram acesso imediato às imagens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice