Ônibus de turismo pega fogo e complica trânsito em BH

Um ônibus de turismo pegou fogo enquanto transitava na Avenida Pedro I, próximo à Avenida João Samaha, no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a BHTrans, parte da via está interditada no sentido bairro-centro.

O corpo de bombeiros foi acionado para o atendimento e já está no local realizando o apoio. Segundo a corporação, o motorista transportava o coletivo para manutenção e não tinha passageiros no momento do incidente.

As duas faixas à esquerda foram liberadas e foi encerrado o desvio inicial pela faixa do Move. O local permanece sinalizado e o reboque já foi acionado.

O CBMMG ainda apura mais informações do acidente.



Matéria em atualização.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro