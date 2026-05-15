Ônibus de turismo pega fogo e complica trânsito em BH
Desvio parcial da Avenida Pedro I é realizado pela BHTrans; Corpo de Bombeiros já está no local e apura mais informações
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Um ônibus de turismo pegou fogo enquanto transitava na Avenida Pedro I, próximo à Avenida João Samaha, no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a BHTrans, parte da via está interditada no sentido bairro-centro.
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O corpo de bombeiros foi acionado para o atendimento e já está no local realizando o apoio. Segundo a corporação, o motorista transportava o coletivo para manutenção e não tinha passageiros no momento do incidente.
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As duas faixas à esquerda foram liberadas e foi encerrado o desvio inicial pela faixa do Move. O local permanece sinalizado e o reboque já foi acionado.
O CBMMG ainda apura mais informações do acidente.
Matéria em atualização.
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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro