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Ônibus de turismo pega fogo e complica trânsito em BH

Desvio parcial da Avenida Pedro I é realizado pela BHTrans; Corpo de Bombeiros já está no local e apura mais informações

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
15/05/2026 13:27

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Ônibus pega fogo e complica trânsito em BH
Ônibus de turismo pegou fogo na Avenida Pedro I, próximo à Avenida João Samaha, no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte crédito: BHMobilidade/Redes Sociais

Um ônibus de turismo pegou fogo enquanto transitava na Avenida Pedro I, próximo à Avenida João Samaha, no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a BHTrans, parte da via está interditada no sentido bairro-centro. 

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O corpo de bombeiros foi acionado para o atendimento e já está no local realizando o apoio. Segundo a corporação, o motorista transportava o coletivo para manutenção e não tinha passageiros no momento do incidente. 

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As duas faixas à esquerda foram liberadas e foi encerrado o desvio inicial pela faixa do Move. O local permanece sinalizado e o reboque já foi acionado. 

O CBMMG ainda apura mais informações do acidente.

Matéria em atualização.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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