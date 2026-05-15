BH: mulher é rendida por criminosos armados e tem aliança e carro roubados
Veículo foi localizado pela PM em Vespasiano; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
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Uma mulher de 36 anos foi rendida por criminosos armados e teve o carro roubado na manhã ontem (14/5), no bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para realizar as buscas e localizaram o veículo no município de Vespasiano, na Região Metropolitana da capital. Apesar das diligências, os suspeitos não haviam sido encontrados até a última atualização do caso.
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De acordo com a Polícia Civil (PCMG), as circunstâncias do roubo, a motivação e a autoria do crime estão sendo apuradas. Conforme o registro da ocorrência, a mulher foi rendida no cruzamento da rua Gilson Bretas com a Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Dona Clara.
Após o acionamento da PM, os militares iniciaram rastreamentos e conseguiram localizar o automóvel abandonado em Vespasiano.
O veículo foi removido e encaminhado para um pátio credenciado. A vítima não teve ferimentos divulgados pelas autoridades.
A Polícia Civil segue investigando o caso e trabalha para identificar e localizar os envolvidos no assalto.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima