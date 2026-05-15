Assine
overlay
Início Gerais
ROUBO DE CARRO

BH: mulher é rendida por criminosos armados e tem aliança e carro roubados

Veículo foi localizado pela PM em Vespasiano; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
15/05/2026 18:01

compartilhe

SIGA
×
A mulher foi rendida no cruzamento da rua Gilson Bretas com a Avenida Cristiano Machado
A mulher foi rendida no cruzamento da rua Gilson Bretas com a Avenida Cristiano Machado crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 36 anos foi rendida por criminosos armados e teve o carro roubado na manhã ontem (14/5), no bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para realizar as buscas e localizaram o veículo no município de Vespasiano, na Região Metropolitana da capital. Apesar das diligências, os suspeitos não haviam sido encontrados até a última atualização do caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), as circunstâncias do roubo, a motivação e a autoria do crime estão sendo apuradas. Conforme o registro da ocorrência, a mulher foi rendida no cruzamento da rua Gilson Bretas com a Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Dona Clara. 

Após o acionamento da PM, os militares iniciaram rastreamentos e conseguiram localizar o automóvel abandonado em Vespasiano.

O veículo foi removido e encaminhado para um pátio credenciado. A vítima não teve ferimentos divulgados pelas autoridades.

A Polícia Civil segue investigando o caso e trabalha para identificar e localizar os envolvidos no assalto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

1 assalto carro criminosos policia-militar roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay