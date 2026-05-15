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ACIDENTES 

Anel Rodoviário de BH: carreta foi multada pouco antes de causar acidente

Informação foi repassada pelo prefeito Álvaro Damião durante coletiva de imprensa para anunciar medidas emergenciais de segurança para a via

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
15/05/2026 16:10

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Acidente provocado por uma carreta no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, deixou vários veículos destruídos
Acidente provocado por uma carreta no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, deixou vários veículos destruídos crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A carreta que causou o acidente envolvendo 14 veículos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste da capital, na terça-feira (12/5), foi multada por excesso de velocidade poucos quilômetros antes do local do engavetamento. 

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A informação foi dada pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), na manhã desta sexta-feira (15/5), durante coletiva para anunciar medidas emergenciais para reforçar a segurança da via. 

O motorista chegou a passar ao lado da área de escape no Anel, porém teria perdido os freios alguns quilômetros à frente. 

Segundo Damião, houve muita reclamação sobre a implantação de radares de velocidade na via. “Levantamento feito pela BHTrans mostra que estamos no caminho certo porque o número de acidentes está diminuindo consideravelmente. Muitos reclamaram dos radares. Estamos diminuindo a velocidade porque sabemos através de números (da diminuição dos acidentes)”, destacou. 

Leia Mais

Entre as medidas anunciadas nesta sexta-feira (15/5), estão duas novas áreas de escape para o Anel Rodoviário e a proibição da circulação de veículos pesados nas faixas 1 e 2, no trecho entre o entroncamento com a BR-356/BR-040 e o pontilhão ferroviário do Bairro Betânia.


O acidente


De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia. Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista. Entre os 14 veículos envolvidos no engavetamento estavam oito carros, uma caminhonete, uma van e quatro carretas. 


As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


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Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas, organizar o tráfego e remover os veículos envolvidos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.

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