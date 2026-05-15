Anel Rodoviário de BH: carreta foi multada pouco antes de causar acidente

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A carreta que causou o acidente envolvendo 14 veículos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste da capital, na terça-feira (12/5), foi multada por excesso de velocidade poucos quilômetros antes do local do engavetamento.

A informação foi dada pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), na manhã desta sexta-feira (15/5), durante coletiva para anunciar medidas emergenciais para reforçar a segurança da via.

O motorista chegou a passar ao lado da área de escape no Anel, porém teria perdido os freios alguns quilômetros à frente.

Segundo Damião, houve muita reclamação sobre a implantação de radares de velocidade na via. “Levantamento feito pela BHTrans mostra que estamos no caminho certo porque o número de acidentes está diminuindo consideravelmente. Muitos reclamaram dos radares. Estamos diminuindo a velocidade porque sabemos através de números (da diminuição dos acidentes)”, destacou.

Entre as medidas anunciadas nesta sexta-feira (15/5), estão duas novas áreas de escape para o Anel Rodoviário e a proibição da circulação de veículos pesados nas faixas 1 e 2, no trecho entre o entroncamento com a BR-356/BR-040 e o pontilhão ferroviário do Bairro Betânia.





O acidente





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia. Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista. Entre os 14 veículos envolvidos no engavetamento estavam oito carros, uma caminhonete, uma van e quatro carretas.





As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





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Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas, organizar o tráfego e remover os veículos envolvidos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.