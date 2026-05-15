Anel Rodoviário de BH terá mais duas áreas de escape

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Três dias depois de um grave acidente que deixou duas pessoas feridas no Anel Rodoviário, mais duas áreas de escape serão implantadas na via. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (15/5) pelo prefeito de Belo Horizonte, Alvaro Damião (União Brasil), em coletiva na prefeitura. Durante o evento, também foi anunciado que o Anel terá restrição para veículos pesados.

A primeira nova área de escape vai ficar 1,5km da que existe hoje. A distância entre as duas novas vai ser de 1km. Uma delas ficará no KM 540, próximo a entrada do Betânia e a outra no KM 539, próximo à MIP Engenharia.

Junto com as obras, a prefeitura informou que os veículos pesados terão que transitar na faixa mais à direita do trecho, com o objetivo de melhorar a fluidez do trafego.

Apesar da restrição anunciada pelo prefeito, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), já prevê que veículos pesados devem transitar pela faixa da direita. Para esses veículos, segundo o CTB, transitar em outras faixas é infração média punida com multa de R$ 130,16 e perda de 4 pontos na CNH do condutor. Segundo Damião, a prefeitura irá fiscalizar o cumprimento da lei no Anel Rodoviário.

Cada nova área de escape receberá um investimento da PBH entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões. No planejamento da PBH, o projeto das novas áreas de escape fica pronto ainda neste ano, com previsão de obras para o início do ano que vem.

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As novas áreas se juntam à primeira área de escape que foi construída no Anel Rodoviário e inaugurada em 2022. Desde sua instalação, ela já foi utilizada 20 vezes, sendo duas somente esse ano.

