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INVESTIGAÇÃO

Anel Rodoviário de BH: PC vai investigar acidente que envolveu 14 veículos

O engavetamento deixou duas pessoas feridas, sem gravidade. Motoristas fizeram teste do bafômetro, que deu negativo

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
13/05/2026 17:44

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Acidente provocado por uma carreta no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, deixou vários veículos destruídos
Acidente provocado por uma carreta no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, deixou vários veículos destruídos crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta quarta-feira (13/5), que instaurou um procedimento preliminar para investigar o acidente envolvendo 14 veículos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste da capital, nessa terça-feira (12/5). 

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A investigação está a cargo da Divisão Especializada em Prevenção e investigação de Crimes de Trânsito. 

De acordo com a PCMG, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o crime de lesão corporal praticado na direção de veículo automotor depende de representação criminal das vítimas. Assim, elas serão intimadas, em momento oportuno, para comparecer à delegacia e manifestar o interesse na representação, para que a investigação continue com as diligências necessárias e as medidas legais cabíveis sejam adotadas. 

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Duas vítimas ficaram feridas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, nenhuma em estado grave. 

Já os motoristas que permaneceram no local foram submetidos ao teste do bafômetro pela Polícia Militar. Todos tiveram resultado 0,00 MG/L e, em seguida, foram liberados.


O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia. Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista. Entre os 14 veículos envolvidos no engavetamento estavam oito carros, uma caminhonete, uma van e quatro carretas. 

As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

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Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas, organizar o tráfego e remover os veículos envolvidos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.

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