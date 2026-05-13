Anel Rodoviário de BH: PC vai investigar acidente que envolveu 14 veículos

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta quarta-feira (13/5), que instaurou um procedimento preliminar para investigar o acidente envolvendo 14 veículos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste da capital, nessa terça-feira (12/5).

A investigação está a cargo da Divisão Especializada em Prevenção e investigação de Crimes de Trânsito.

De acordo com a PCMG, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o crime de lesão corporal praticado na direção de veículo automotor depende de representação criminal das vítimas. Assim, elas serão intimadas, em momento oportuno, para comparecer à delegacia e manifestar o interesse na representação, para que a investigação continue com as diligências necessárias e as medidas legais cabíveis sejam adotadas.

Duas vítimas ficaram feridas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, nenhuma em estado grave.

Já os motoristas que permaneceram no local foram submetidos ao teste do bafômetro pela Polícia Militar. Todos tiveram resultado 0,00 MG/L e, em seguida, foram liberados.





O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia. Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista. Entre os 14 veículos envolvidos no engavetamento estavam oito carros, uma caminhonete, uma van e quatro carretas.

As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas, organizar o tráfego e remover os veículos envolvidos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.