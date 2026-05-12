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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: batida entre carretas causa fila quilométrica no Anel Rodoviário

Motoristas enfrentam congestionamento no sentido Vitória (ES) na manhã desta terça

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/05/2026 08:17

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O congestionamento no Anel já alcança o viaduto da Avenida Amazonas
O congestionamento no Anel já alcança o viaduto da Avenida Amazonas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma colisão traseira entre carretas provoca um longo congestionamento na manhã desta terça-feira (12/5) no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte (MG).

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O acidente aconteceu pouco depois do viaduto da Avenida Carlos Luz, no sentido Vitória (ES).

Segundo a BHTrans, o congestionamento já alcança o viaduto da Avenida Amazonas, totalizando mais de 10 quilômetros de trânsito lento e parado.

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Motoristas enfrentam retenção porque apenas uma faixa da rodovia permanece liberada no trecho do acidente.

Equipes da Guarda Municipal também atuam no local para auxiliar no controle do tráfego.

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A recomendação é que condutores utilizem aplicativos de navegação para buscar rotas alternativas e evitem a região até a normalização do fluxo.

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