Vídeo: carreta sobe em mureta e interdita entrada do Anel Rodoviário em BH
Acidente na entrada da capital mineira provoca congestionamento na rodovia
Uma carreta subiu na mureta da BR-381 na madrugada desta sexta-feira (15/5), na entrada do Anel Rodoviário em Belo Horizonte (MG).
Segundo a concessionária Nova 381, equipes foram acionadas para atender a ocorrência no km 447 da rodovia.
O acidente aconteceu na curva próxima ao posto Beija-Flor, no acesso ao Anel Rodoviário.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a carreta levemente inclinada ao subir na estrutura de concreto que divide a pista.
O veículo ocupa a faixa da esquerda da rodovia. Aplicativos de navegação já registram congestionamento no trecho, com reflexos até a região do posto Beija-Flor.
A recomendação é que motoristas tenham paciência ao acessar a capital mineira e busquem rotas alternativas, se possível.