Carreta derruba poste e fecha trânsito em avenida de BH

Uma carreta perdeu controle e tombou na Avenida Antônio Carlos na manhã desta sexta-feira (15/5). Segundo a BHTrans, o veículo apresentou problema mecânico no cruzamento da avenida com a Rua Viana do Castelo, na altura do bairro São Francisco, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O trânsito está congestionado na região.

A via está interditada pela BHTrans no sentido bairro/Centro e agentes estão no local orientando os desvios. A retenção chega até a Avenida Santa Rosa. O desvio está sendo realizado pela pista exclusiva do Move.

A Cemig foi acionada porque a carreta derrubou um poste de luz. Até o momento, a empresa não respondeu a reportagem sobre os impactos da queda no local.

Matéria em atualização



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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos