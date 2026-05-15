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PROBLEMA MECÂNICO

Carreta derruba poste e fecha trânsito em avenida de BH

BHTrans atende local do acidente e desvia trânsito por faixa exclusiva do Move; Avenida Antônio Carlos totalmente interditada no sentido

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
15/05/2026 12:50

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Carreta tomba e interdita Avenida Antônio Carlos, na altura do bairro São Francisco.
Carreta tomba e interdita Avenida Antônio Carlos, na altura do bairro São Francisco. crédito: BHMobilidade/Redes Sociais

Uma carreta perdeu controle e tombou na Avenida Antônio Carlos na manhã desta sexta-feira (15/5). Segundo a BHTrans, o veículo apresentou problema mecânico no cruzamento da avenida com a Rua Viana do Castelo, na altura do bairro São Francisco, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O trânsito está congestionado na região.

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A via está interditada pela BHTrans no sentido bairro/Centro e agentes estão no local orientando os desvios. A retenção chega até a Avenida Santa Rosa. O desvio está sendo realizado pela pista exclusiva do Move.

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A Cemig foi acionada porque a carreta derrubou um poste de luz. Até o momento, a empresa não respondeu a reportagem sobre os impactos da queda no local.

Matéria em atualização

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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