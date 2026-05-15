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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Acidente entre van e carreta deixa seis feridos na BR-356 na Grande BH

Acidente aconteceu perto do Alphaville, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/05/2026 09:17

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a van seguia de Ouro Preto para Belo Horizonte transportando pacientes para atendimento médico
a van seguia de Ouro Preto para Belo Horizonte transportando pacientes para atendimento médico crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente entre uma van e uma carreta deixou seis pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (15/5), na BR-356, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida aconteceu por volta das 6h30, no km 32 da rodovia, próximo ao trevo de acesso à BR-040 e à região do Alphaville.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estiveram no local e socorreram as vítimas para hospitais.

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Ainda conforme as informações iniciais, a van seguia de Ouro Preto (MG) para Belo Horizonte transportando pacientes para atendimento médico. Idosos estavam no veículo. 

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a dianteira da van ficou destruída na colisão traseira. Também houve vazamento de óleo na pista e detritos estão espalhados pelo chão.

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Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem registro de congestionamento no trecho.

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