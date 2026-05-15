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Adolescente ameaça matar pai e usa aposentadoria para continuar no tráfico

Polícia apreendeu drogas e deteve adolescente que atuava como olheiro; um suspeito foi preso

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/05/2026 08:08

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Os militares encontraram em uma sacola 240 porções de maconha e 169 porções de cocaína
Os militares encontraram em uma sacola 240 porções de maconha e 169 porções de cocaína crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas e um adolescente de 17 anos, apreendido nessa quinta-feira (14/5) no Bairro Duque de Caxias, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Buenos Aires, depois de uma denúncia anônima informar que três indivíduos estariam envolvidos com o tráfico próximo a uma creche.

Ao chegarem ao local, os militares perceberam a movimentação dos suspeitos. Um deles conseguiu fugir, enquanto os outros dois tentaram se esconder, mas foram encontrados e abordados.

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Durante a ocorrência, o adolescente confessou que atuava como “olheiro” do tráfico e recebia R$ 50 por dia para avisar sobre a chegada da polícia, mas não conseguiu alertar os comparsas antes da abordagem.

O outro suspeito afirmou que também recebia R$ 50 por dia para vender drogas e contou aos militares que os entorpecentes eram deixados em uma sacola em um lote vago pelo terceiro envolvido, que fugiu. Os policiais foram até o local indicado e encontraram 240 porções de maconha e 169 porções de cocaína.

O pai do adolescente, de 55 anos, compareceu ao local para acompanhar a ocorrência. Segundo o relato dele aos militares, o filho já vem se envolvendo com o tráfico há algum tempo e, apesar das tentativas de fazê-lo parar, continuava na atividade criminosa.

O homem afirmou ainda que o adolescente se tornou agressivo e chegou a ameaçá-lo dizendo que daria “um tiro na cara” dele. Ainda conforme o pai, o jovem chegou a pegar dinheiro da aposentadoria para manter o envolvimento com o tráfico, causando dificuldades financeiras dentro de casa.

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O suspeito de 21 anos foi preso em flagrante, enquanto o adolescente foi apreendido. Ambos foram encaminhados à Polícia Civil junto com o material recolhido.

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