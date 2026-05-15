Órgão da PBH coordena controle de público em eventos do fim de semana

Como medida de monitoramento em decorrência dos eventos que ocorrem entre esta sexta (15/5) e domingo (17), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), através do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), ativa o Posto de Comando para coordenar operações urbanas. A ação foi planejada para ampliar a capacidade de resposta das regiões da cidade.

Neste final de semana, ocorre os shows da segunda edição da Semana S, na Praça da Estação, no Centro de BH; Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto (OOP), na Praça da Liberdade, Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH; e primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte. Além desses, diversos outros eventos ocorrem simultaneamente pela capital mineira.

O Posto de Comando funciona de forma virtual, das 16h à 0h. A atuação presencial neste sábado (16/5) das 17h às 23h e, no domingo, das 15h30 às 20h30.

Segundo a PBH, os representantes das instituições envolvidas estão reunidos para acompanhar, em tempo real, as ações planejadas, identificar e agir diante de eventuais ocorrências, para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos que moram ou visitam a cidade.

O Posto de Comando busca garantir a mobilidade da população, o fluxo de veículos emergenciais, como ambulâncias e viaturas, além de coordenar eventuais ações de Defesa Civil e ajudar na manutenção da ordem pública durante os eventos. Ele acompanha ocorrências relacionadas à segurança pública, limpeza urbana, fiscalização, entre outros.

Integração

Participam da operação representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Metrô BH, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Subsecretaria de Fiscalização (Sufis), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), Superintendência de Mobilidade Urbana (Sumob) e da organizadora dos eventos, a Fecomércio.

Semana S

A Praça da Estação e outros espaços do Hipercentro de Belo Horizonte recebem a segunda edição da Semana S, evento promovido pelo Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac. As ações começaram no dia 11 e vão até o dia 17/5.

O evento conta com uma programação que vai reunir shows de nomes como Ana Castela, Ludmilla, Dilsinho, Gian & Giovani, e Pato Fu, além de serviços de saúde, oficinas, ações de bem-estar, atividades culturais e um feirão com 15 mil vagas de emprego. Segundo os organizadores, são esperadas cerca de 40 mil pessoas neste final de semana.

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto (OOP) abrem em Belo Horizonte a turnê da SulAmérica Sessions. O show está marcado para 17 de maio, na Praça da Liberdade.

Primeira Maratona de Belo Horizonte

A primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte começa nesta sexta-feira (15/5) e reúne cerca de 12,4 mil participantes entre atletas profissionais e amadores. A programação inclui três provas, atividades na Vila da Maratona e a presença do medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima.

O evento começa com a Corrida Central Night Run (5 km), com largada no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. O percurso passa pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza.

No sábado (16/5), ocorre a Corrida Kids, também no Parque Municipal, com percursos de até 420 metros adaptados por faixa etária.

No domingo (17/5), acontece a prova principal. Os atletas podem correr individualmente, nos 42 km, ou em revezamento, com 21 km para cada corredor. A largada será às 5h, na Praça da Estação, com saída em ondas para organizar o fluxo. O percurso passa por pontos como Serraria Souza Pinto, Horto Florestal, Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais, Arena MRV e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral.

(Com informações de Fernanda Santiago e Larissa Leone)

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice