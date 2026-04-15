PBH divulga datas e local do Arraial de Belô de 2026

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou as datas e o local do Arraial de Belô deste ano. O evento vai ocorrer nos dias 24,25 e 26 de julho e nos dias 1 e 2 de agosto no ginásio Mineirinho, Bairro São Luiz, na Região da Pampulha. Cultura, música e a gastronomia serão os três eixos festejados desta que é a 47ª edição.

O Arraial contará com quadrilhas e shows musicais. Iniciativas como o Concurso Prato Junino e a Vila Gastronômica buscam reforçar a vocação culinária de BH, reconhecida pela Unesco como “Cidade Criativa da Gastronomia”. O evento é tido como uma das maiores celebrações juninas do país pelo Ministério do Turismo e pela Embratur.

De acordo com o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, o Arraial de Belô é uma expressão potente da identidade cultural de Belo Horizonte.

“A cada edição, conseguimos ampliar o alcance da festa, valorizando nossas tradições, estimulando a economia criativa e projetando a capital mineira como um destino turístico cada vez mais relevante no cenário nacional. É um evento que traduz, com autenticidade, a riqueza cultural e gastronômica da nossa cidade”, diz Cruvinel.

A programação completa do período junino na capital mineira, incluindo as atrações musicais e demais atividades do 47º Arraial de Belô será divulgada em breve.

Concurso Prato Junino

Um dos destaques do eixo gastronômico do Arraial de Belô, o tradicional Concurso Prato Junino chega à 7ª edição com o tema “Da Casca ao Coração: Sustentabilidade e o Aproveitamento Integral na Cozinha Junina Mineira”.

A proposta desta edição é resgatar práticas tradicionais da culinária mineira, valorizar o aproveitamento integral dos alimentos, das cascas, talos e sementes, e conectar saberes históricos à gastronomia contemporânea.

Voltado para estudantes de cursos superiores de gastronomia de Belo Horizonte, o concurso desafia participantes a desenvolverem receitas autorais que dialoguem com os ingredientes típicos das festas juninas e com a temática proposta.

A competição será feita em duas etapas: inicialmente, cada instituição de ensino promove uma seletiva interna e dois grupos se classificam para a fase final. O regulamento completo será divulgado nas próximas semanas.

2025

Segundo a PBH, a 46ª edição do Arraial de Belô, feita no ano passado, atraiu um público de 83 mil pessoas. Ao longo do período de celebrações juninas, as ações promovidas pela prefeitura, através da Belotur - os cinco dias de evento no Mineirinho, o Cortejo Junino, as Blitzen Juninas e o Concurso do Prato Junino -, mobilizaram diferentes regiões da capital.

O município apontou que o principal festejo junino das regiões Sul e Sudeste do país registrou um crescimento de 12% do público presente no ginásio em relação ao ano de 2024.

A festa contou com a apresentação de 45 quadrilhas nos tablados montados na parte interna do Mineirinho. Na área externa, o público acompanhou grandes shows musicais, com destaque para as cantoras Naiara Azevedo, Fafá de Belém, Mariana Aydar, a dupla sertaneja Alan e Alex e o artista Geraldo Azevedo, além de diversas atrações regionais.

A Vila Gastronômica celebrou a tradicional culinária mineira com a participação de bares do Mercado Central e dos vencedores do 6º Concurso Prato Junino, o que reforça o sabor e a identidade cultural do festejo.

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De acordo com a pesquisa de satisfação feita pela Belotur, por meio do Observatório do Turismo de Belo Horizonte, o evento de 2025 recebeu nota média de 9,2 em uma escala de 0 a 10. A sensação de segurança durante o evento foi avaliada com uma pontuação de 9,5, mesma nota atribuída às apresentações das quadrilhas. A organização também foi avaliada positivamente, com uma média de 9,4. A Vila Gastronômica recebeu nota 9,3 e a programação de shows obteve uma avaliação de 9,1.