A 45ª edição do Arraial de Belo Horizonte vai ocorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho no Mineirinho e promete ser histórica. Ao menos é a promessa da Prefeitura de BH, realizadora do evento. Na manhã desse sábado (13/7), o prefeito Fuad Noman (PSD) esteve no concurso Prato Junino, que integra a pré-programação do Arraial, e comentou sobre o evento que se aproxima. “Somos a maior festa junina do Sul e Sudeste. Ainda não do Brasil. Campina Grande (PB) que nos aguarde”, disse o chefe do Executivo.





Fuad Noman também falou sobre o potencial de Belo Horizonte para sediar grandes eventos e movimentar o turismo e toda a cadeia da economia relacionada ao setor, em um sentido de recuperação do que aconteceu com a pandemia, que castigou o segmento na cidade. Belo Horizonte se abriu mais uma vez para importantes acontecimentos, menores ou maiores, que mostram a cidade para o resto do Brasil e do mundo, salientou o prefeito.





"Segundo especialistas, depois que isso acontece, há entre 5% e 10% de incremento de turistas estrangeiros que vêm para a cidade, conhecer a cidade. Estamos de olho nesses turistas que vêm para cá trazer dólar para nós. O trabalho da Prefeitura é esse."





Ele citou o sucesso do Carnaval, que neste ano movimentou R$ 1 bilhão, o Arraial de Belo Horizonte, e a Stock Car, prevista para agosto com a oportunidade da cidade, ressaltou o prefeito, ser vista por 150 países. Fuad falou ainda sobre outras atrações culturais realizadas na cidade, como os shows do Beatle Paul McCartney, Andrea Bocelli, e Bruno Mars, lembrando a importância de trazer acontecimentos relevantes para a capital.









A pré-programação do 45º Arraial de Belo Horizonte teve hoje, no Mercado Central, a final da 5ª edição do Concurso Prato Junino. É uma das atividades do fim de semana dentro do calendário dos festejos juninos na cidade.





Foram selecionadas cinco receitas inéditas, elaboradas por universitários do curso de gastronomia das faculdades Estácio de Sá, Senac Minas, Promove, Arnaldo e Una. Cada faculdade participou com dois grupos de competidores. Os cinco vencedores, um por instituição, terão seus pratos comercializados na Vila Gastronômica, um espaço de alimentação no Arraial de Belo Horizonte deste ano, nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho. Recebem ainda um prêmio de R$ 500 em compras no Mart Minas, que podem usar para adquirir os insumos para preparar as receitas para os dias oficiais da festa, que em 2024 acontece no Mineirinho.