PBH abre 18 centros de saúde para vacinação neste sábado (16/5)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai abrir neste sábado (16/5) 18 centros de saúde para vacinar a população contra a gripe. Serão dois por regional. A imunização será feita das 8h às 17h. As vacinas estão disponíveis para toda a população com idade a partir de seis meses.

Segundo a PBH, o objetivo da ação é aumentar a proteção da população neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

Outros imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinação estarão disponíveis.

Para as pessoas que não puderem comparecer no sábado, a vacinação continua disponível de segunda a sexta-feira nos 153 centros de saúde da capital, em postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Mais informações podem ser conferidas no portal da PBH.

Confira os centros de saúde que vão abrir neste sábado:

Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima: Praça Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa (Tirol): Rua Hugo Campos Martins, 15 - Tirol

Centro-Sul

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia: Rua Cristina, 961 - São Pedro

Centro de Saúde Carlos Chagas: Avenida Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia

Leste

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Rua Petrolina, 869/871 - Horto

Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50 - Santa Inês

Nordeste

Centro de Saúde Cidade Ozanan: Rua Dr. Furtado de Menezes, 610 - Ipiranga

Centro de Saúde Fábio Correa Lima (antigo São Gabriel): Rua Ilha de Malta, 353 - São Gabriel

Noroeste

Centro de Saúde Padre Eustáquio: Rua Carioca, 820 - Padre Eustáquio

Centro de Saúde Coqueiros: Rua Eneida, 1583 - Coqueiros

Norte

Centro de Saúde Campo Alegre: Rua Beija Flor, 370 - Planalto

Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis

Oeste

Centro de Saúde Havaí: Rua Paulo Diniz Carneiro, 742

Centro de Saúde Noraldino de Lima: Avenida Amazonas, 4373 - Nova Suissa

Pampulha

Centro de Saúde Santa Rosa: Avenida Bueno Siqueira, 100 - Universitário

Centro de Saúde Serrano: Rua São José da Safira, 99 - Conjunto Celso Machado

Venda Nova

Centro de Saúde Minas Caixa: Rua P, 78 - Minas Caixa

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Centro de Saúde Céu Azul: Rua Radialista Romeu Barbosa, 123 - Céu Azul