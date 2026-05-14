PBH abre 18 centros de saúde para vacinação neste sábado (16/5)
A ação da prefeitura busca aumentar a proteção da população neste período de maior circulação de vírus respiratórios
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai abrir neste sábado (16/5) 18 centros de saúde para vacinar a população contra a gripe. Serão dois por regional. A imunização será feita das 8h às 17h. As vacinas estão disponíveis para toda a população com idade a partir de seis meses.
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Segundo a PBH, o objetivo da ação é aumentar a proteção da população neste período de maior circulação de vírus respiratórios.
Outros imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinação estarão disponíveis.
Para as pessoas que não puderem comparecer no sábado, a vacinação continua disponível de segunda a sexta-feira nos 153 centros de saúde da capital, em postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Mais informações podem ser conferidas no portal da PBH.
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Confira os centros de saúde que vão abrir neste sábado:
Barreiro
Centro de Saúde Barreiro de Cima: Praça Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa
Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa (Tirol): Rua Hugo Campos Martins, 15 - Tirol
Centro-Sul
Centro de Saúde Santa Rita de Cássia: Rua Cristina, 961 - São Pedro
Centro de Saúde Carlos Chagas: Avenida Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia
Leste
Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Rua Petrolina, 869/871 - Horto
Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50 - Santa Inês
Nordeste
Centro de Saúde Cidade Ozanan: Rua Dr. Furtado de Menezes, 610 - Ipiranga
Centro de Saúde Fábio Correa Lima (antigo São Gabriel): Rua Ilha de Malta, 353 - São Gabriel
Noroeste
Centro de Saúde Padre Eustáquio: Rua Carioca, 820 - Padre Eustáquio
Centro de Saúde Coqueiros: Rua Eneida, 1583 - Coqueiros
Norte
Centro de Saúde Campo Alegre: Rua Beija Flor, 370 - Planalto
Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis
Oeste
Centro de Saúde Havaí: Rua Paulo Diniz Carneiro, 742
Centro de Saúde Noraldino de Lima: Avenida Amazonas, 4373 - Nova Suissa
Pampulha
Centro de Saúde Santa Rosa: Avenida Bueno Siqueira, 100 - Universitário
Centro de Saúde Serrano: Rua São José da Safira, 99 - Conjunto Celso Machado
Venda Nova
Centro de Saúde Minas Caixa: Rua P, 78 - Minas Caixa
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Centro de Saúde Céu Azul: Rua Radialista Romeu Barbosa, 123 - Céu Azul