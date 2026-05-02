Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto na Praça da Liberdade

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto (OOP) abrem em Belo Horizonte a turnê da SulAmérica Sessions. O show está marcado para 17 de maio, na Praça da Liberdade. Depois da capital mineira, o projeto segue para o Rio de Janeiro, com apresentação na Praça Mauá, em 27 de junho, e para São Paulo, em 13 de setembro, no Parque Ibirapuera. Alceu Valença subirá ao palco com a OOP nessas cidades.

• ENCONTRO DE ESTRELAS

A comemoração dos 10 anos do projeto Uma Voz, Um Instrumento, idealizado por Pedrinho Alves Madeira, segue garantindo encontros musicais inesquecíveis. O próximo, marcado para 24 de maio, às 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, terá um fato inédito. Pela primeira vez, um show foi criado especialmente para reunir composições de Caetano Veloso e Gilberto Gil. A cantora Patrícia Ahmaral terá como convidados Marcelo Veronez (em “Divino maravilhoso”), Sérgio Pererê (em “As ayabás”) e Pedro Morais (em “Dada” e “Eu e ela estávamos ali encostados na parede”). Concepção, direção artística e curadoria de Pedrinho Alves Madeira, com direção musical de Rogério Delayon.

• PRECIOSIDADES

O repertório contará com 26 canções e o bis. Entre elas, “Beira-mar”, “Lia”, “No dia em que vim-me embora”, “Lindoneia”, “Panis et circensis”, “In the hot sun of a christmas day”, “Bat Macumba”, “Iansã”, “São João, Xangô menino”, “Haiti”, “As camélias do quilombo do Leblon” e “Cinema Novo”. A programação do Uma Voz, Um Instrumento segue em junho, com “Tiê convida Vitor Santana”, e será encerrada em julho, com Zeca Baleiro e Swami Jr interpretando Dolores Duran.

• DEZ ANOS

A edição de 2026, que começou em março, foi dividida em cinco shows, três deles criados exclusivamente para o evento. Ângela Ro Ro, Lô Borges e Luiz Melodia, que se apresentaram ao longo do projeto, ganharam homenagem por meio de canções marcantes das respectivas trajetórias. Uma Voz, Um Instrumento estreou em 2016, com Zélia Duncan. A realização é do Centro Cultural Unimed-BH Minas em parceria com Alves Madeira Comunicação e Produção.

Shakira fez post em frente ao Pão de Açúcar, cartão-postal do Rio de Janeiro Facebook/reprodução

• ESTOY AQUÍ

Shakira, que faz show na noite deste sábado (2/5) em Copacabana, já cantou em BH. A única apresentação dela foi na extinta Estação 767, em setembro de 1997. Ingressos custaram R$ 15, equivalentes hoje a R$ 80. Valor bem abaixo das entradas em estádios cobradas atualmente, que saem, no mínimo, por R$ 1 mil. Na nota publicada pelo Estado de Minas há 28 anos, a colombiana foi apontada como a Alanis Morissette latina.

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• PORÃO DO ROCK

O Porão do Rock realiza seletiva neste sábado (2/5), no Mister Rock, com shows dos convidados Supla, Dani Buarque e Trampa. Participam da seleção as bandas Ancestral Diva, Coiotes S.A, Falso Morel, Gypsy Tears, Loss, Lu Mattos, Mindigo, Sempta, Tantum e The Mask of Tyrant. Os 12 classificados no circuito nacional vão tocar em 22 e 23 de maio, no festival brasiliense voltado para a cena independente. Angra, Kiko Loureiro, Pennywise, Nação Zumbi, Autoramas, Devotos e Deadfish, entre outros, subirão ao palco como convidados do Porão do Rock, na Arena Mané Garrincha.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.