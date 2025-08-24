Carlinhos Brown rege a plateia no encerramento da Virada Cultural de BH
Acompanhado pela Orquestra Ouro Preto, o artista fechou a programação no Palco Sesc com o show "Afrosinfonicidade"
Todos os santos da "Bahia de todos os santos" saudada por Jorge Amado baixaram em Belo Horizonte no encerramento da Virada Cultural neste domingo. Depois do vibrante show do Olodum, foi a vez de Carlinhos Brown, acompanhado pela Orquestra Ouro Preto, ocupar o Palco Sesc, na Praça da Estação, para manter o axé.
Intitulado "Afrosinfonicidade", o espetáculo passou recentemente pela capital mineira, com duas apresentações, no início de maio, no Palácio das Artes. A colaboração entre o artista baiano e a Orquestra estreou em maio do ano passado, em São Paulo, e passou por Salvador antes de aportar por aqui.
Com os músicos a postos, Toffolo entrou no palco às 18h25. Logo em seguida, foi a vez de Brown, metido em um casaco dourado brilhante. Após uma breve introdução, saudou o público, agradeceu os organizadores e patrocinadores e emendou com a música " Seo Zé". Brown cantou e também esbanjou seu talento com as baquetas tocando um pequeno kit percussivo colocado à frente do palco e também berimbau.
Em seguida, vieram as parcerias com Marisa Monte, "Vilarejo", " Maria de verdade", que o cantor e compositor dedicou à sua filha, e "Segue o seco". Somados às cordas da Orquestra, instrumentos tradicionais de uma banda - a bateria, em especial - garantiram a pulsação que algumas músicas pedem.
Brown voltou 30 anos no tempo ao executar um tema de seu primeiro álbum, "Alfagamabetizado". Falante, ele interagiu com o público em diversos momentos, e teve sempre uma resposta efusiva - evidente, por exemplo, no coro que puxou para "Velha infância", do repertório dos Tribalistas.
Tocando atabaque, ele apresentou, com uma levada algo caribenha, "Amor, i Love you", canção que, como diz, consolidou sua parceria com Marisa Monte. Durante sua execução, num momento Roberto Carlos, distribuiu flores para o público. "Sim, sou um cancioneiro de músicas românticas", disse.
Depois de um momento de calmaria, Brown retomou uma pegada mais enérgica com "E.C.T.", parceria sua com Marisa Monte e Nando Reis que Cássia Eller gravou. A pegada axé voltou com força com "Quixabeira", que pôs a multidão para pular. Foi nesse pique, com "Já sei namorar" e "A namorada" na sequência, que Brown é a Orquestra Ouro Preto conduziram o show até o final.