Assine
overlay
Início Cultura
BAHIA EM BH

Carlinhos Brown rege a plateia no encerramento da Virada Cultural de BH

Acompanhado pela Orquestra Ouro Preto, o artista fechou a programação no Palco Sesc com o show "Afrosinfonicidade"

Publicidade
Carregando...
Daniel Barbosa
Daniel Barbosa
Repórter
Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív
24/08/2025 20:11 - atualizado em 24/08/2025 20:22

compartilhe

Siga no
x
Acompanhado pela Orquestra Ouro Preto, o artista fechou a programação no Palco Sesc com o show "Afrosinfonicidade"
Acompanhado pela Orquestra Ouro Preto, o artista fechou a programação no Palco Sesc com o show "Afrosinfonicidade" crédito: Jair.Amaral/EM/D.A Press

Todos os santos da "Bahia de todos os santos" saudada por Jorge Amado baixaram em Belo Horizonte no encerramento da Virada Cultural neste domingo. Depois do vibrante show do Olodum, foi a vez de Carlinhos Brown, acompanhado pela Orquestra Ouro Preto, ocupar o Palco Sesc, na Praça da Estação, para manter o axé.

Leia Mais


Intitulado "Afrosinfonicidade", o espetáculo passou recentemente pela capital mineira, com duas apresentações, no início de maio, no Palácio das Artes. A colaboração entre o artista baiano e a Orquestra estreou em maio do ano passado, em São Paulo, e passou por Salvador antes de aportar por aqui.


Com os músicos a postos, Toffolo entrou no palco às 18h25. Logo em seguida, foi a vez de Brown, metido em um casaco dourado brilhante. Após uma breve introdução, saudou o público, agradeceu os organizadores e patrocinadores e emendou com a música " Seo Zé". Brown cantou e também esbanjou seu talento com as baquetas tocando um pequeno kit percussivo colocado à frente do palco e também berimbau.


Em seguida, vieram as parcerias com Marisa Monte, "Vilarejo", " Maria de verdade", que o cantor e compositor dedicou à sua filha, e "Segue o seco". Somados às cordas da Orquestra, instrumentos tradicionais de uma banda - a bateria, em especial - garantiram a pulsação que algumas músicas pedem.

Leia Mais


Brown voltou 30 anos no tempo ao executar um tema de seu primeiro álbum, "Alfagamabetizado". Falante, ele interagiu com o público em diversos momentos, e teve sempre uma resposta efusiva - evidente, por exemplo, no coro que puxou para "Velha infância", do repertório dos Tribalistas.


Tocando atabaque, ele apresentou, com uma levada algo caribenha, "Amor, i Love you", canção que, como diz, consolidou sua parceria com Marisa Monte. Durante sua execução, num momento Roberto Carlos, distribuiu flores para o público. "Sim, sou um cancioneiro de músicas românticas", disse.


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 


Depois de um momento de calmaria, Brown retomou uma pegada mais enérgica com "E.C.T.", parceria sua com Marisa Monte e Nando Reis que Cássia Eller gravou. A pegada axé voltou com força com "Quixabeira", que pôs a multidão para pular. Foi nesse pique, com "Já sei namorar" e "A namorada" na sequência, que Brown é a Orquestra Ouro Preto conduziram o show até o final.

Tópicos relacionados:

bh brown carlinhos carlinhos-brown virada-cultural virada-cultural-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay