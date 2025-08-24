Virada Cultural 2025: Batalha Open Style anima o Viaduto Santa Tereza
Até o final da tarde deste domingo (24/8) será anunciado o vencedor da batalha
Começou por volta das 17h, neste domingo (24/8), no Viaduto Santa Tereza, a Batalha Open Style. Organizada pela DeBH Battle, a competição está aberta a todos os estilos de dança – e não somente ao Passinho, como divulgado pela programação da Virada Cultural.
Dezesseis dançarinos, escolhidos após seleção, participam da primeira etapa. As batalhas são de dois a dois. Cada participante dança durante um minuto em cima de uma lona de xadrez. O concorrente faz o mesmo. O melhor da dupla é escolhido pelo trio de jurados.
Terminada a primeira fase, os oito melhores vão para a semifinal, também com a disputa entre duplas. Depois, os quatro melhores seguem para a final.
O melhor dançarino leva R$ 500, troféu e brindes. O segundo colocado recebe troféu e brindes.
A Batalha Open Style vem sendo realizada há dois anos em BH. Na Virada, essa é a primeira vez.