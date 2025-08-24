Assine
Virada Cultural 2025: Batalha Open Style anima o Viaduto Santa Tereza

Até o final da tarde deste domingo (24/8) será anunciado o vencedor da batalha

Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
24/08/2025 17:54 - atualizado em 24/08/2025 17:54

Batalha Open Style
Cada participante dança durante um minuto em cima de uma lona de xadrez crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press

Começou por volta das 17h, neste domingo (24/8), no Viaduto Santa Tereza, a Batalha Open Style. Organizada pela DeBH Battle, a competição está aberta a todos os estilos de dança – e não somente ao Passinho, como divulgado pela programação da Virada Cultural.

Até o final da tarde deste domingo (24/8) será anunciado o vencedor da batalha. Para isso, ele terá que passar pela primeira seletiva.

Dezesseis dançarinos, escolhidos após seleção, participam da primeira etapa. As batalhas são de dois a dois. Cada participante dança durante um minuto em cima de uma lona de xadrez. O concorrente faz o mesmo. O melhor da dupla é escolhido pelo trio de jurados.

Terminada a primeira fase, os oito melhores vão para a semifinal, também com a disputa entre duplas. Depois, os quatro melhores seguem para a final.

Batalha Open Style
A Batalha Open Style vem sendo realizada há dois anos em BH Ramon Lisboa/EM/D.A. Press

O melhor dançarino leva R$ 500, troféu e brindes. O segundo colocado recebe troféu e brindes.

A Batalha Open Style vem sendo realizada há dois anos em BH. Na Virada, essa é a primeira vez.

