CULTURA EM BH

Virada Cultural: Guardas de Reinado fazem cortejo no Parque Municipal

Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte fizeram cortejo no Parque Municipal, neste domingo (24/8) em frente ao Espaço Lagoa

Giovana Souza*
  • Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.
    Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Foto: Giovana Souza/EM/D.A. Press
  • Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano
    Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Foto: Giovana Souza/EM/D.A. Press
