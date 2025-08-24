CULTURA EM BH
Virada Cultural: Guardas de Reinado fazem cortejo no Parque Municipal
Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte fizeram cortejo no Parque Municipal, neste domingo (24/8) em frente ao Espaço Lagoa
Desfile de Treze Guardas do Reinado de Belo Horizonte antecede a cerimônia de entrega da titulação de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Foto: Giovana Souza/EM/D.A. Press
Os Saberes do Rosário foram reconhecidos, por unanimidade, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 17 de junho deste ano Foto: Giovana Souza/EM/D.A. Press
