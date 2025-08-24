Virada Cultural: Dudu do Cavaco faz show com mensagens de inclusão

Dudu do Cavaco e banda fizeram show no Palco Gramado, da Virada Cultural, neste domingo (24/8). O destaque da apresentação foi a inclusão de pessoas com deficiência (PcD). Algumas das músicas tiveram a letra alterada para abordar o tema. “A inclusão vai acontecer no Brasil”, cantou o vocalista Daniel Viana ao apresentar “Cheia de manias”, do Raça Negra. O show também teve dois intérpretes de Libras.

Dudu, de 34 anos, tem síndrome de Down. Ele foi o primeiro artista do Brasil com a condição a lançar um DVD profissional, em 2015. Ao longo da apresentação - que começou pouco depois das 11h40, horário marcado, e seguiu até as 12h40 - o assunto seguiu sendo abordado.

Leonardo Gontijo, irmão de Dudu e diretor do Instituto Mano Down, introduziu o show apresentando a instituição, que beneficia pessoas com Síndrome de Down. Ele ainda distribuiu para o público dois exemplares do livro “Relatos de um irmão apaixonado”, que escreveu sobre a relação com Dudu.

Ao lado do músico no palco estavam Daniel Viana (vocal/violão), Henrique Costa (bateria), Tiago Buiu (baixo) e Denis Silva (teclado/saxofone). Além do cavaquinho, o Dudu também tocou o pandeiro, o tambor e cantou a música “O sol”, do Jota Quest. O repertório passou por canções de samba, pagode, axé, MPB e pop nacional.

A apresentação chamou atenção do público do parque, incluindo espectadores que viajaram da Paraíba para ver Dudu. No entanto, por conta do sol forte, às 12h, as pessoas se afastaram do gramado para procurar pontos de sombra.

Após o show, Dudu participa da 3ª edição da Feijoada Solidária das Conselheiras do Mano Down. O evento acontece a partir das 13h no Minas Tênis Clube, com os ingressos já esgotados.

Qual foi o repertório do show de Dudu do Cavaco e banda?



“Cheia de manias”, do Raça Negra



“Maracangalha”, de Dorival Caymmi



“Coração partido”, do grupo Menos é Mais



“Pé na areia”, de Thiaguinho



“Falta você”, de Thiaguinho



“Eva”, da banda Eva



“O sol”, de Vitor Kley



“O sol”, da banda Jota Quest



“Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.