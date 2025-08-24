Assine
overlay
Início Cultura
ENTRETENIMENTO

Teatro de lambe-lambe atrai a curiosidade do público na Virada Cultural

Atração estava no Espaço Ficus, no Parque Municipal, na tarde deste domingo (24), em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
24/08/2025 15:20 - atualizado em 24/08/2025 15:20

compartilhe

Siga no
x
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025 crédito: Giovana Souza/EM/D.A Press

Durante a tarde deste domingo (24/8) da Virada Cultural 2025, a partir das 13h, teatros de lambe-lambe foram apresentados no Espaço Ficus, no Parque Municipal, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Leia Mais

As caixas enfeitadas para o público espiar atraíram a curiosidade do público. Foram apresentados os espetáculos “Caixa da violeira”, “Mel”, “Tá caindo flor” e “A sereia”. Para assistir, era preciso se sentar em um banco, espiar por um orifício e colocar fones de ouvido. Cada artista apresentou seu respectivo teatro de lambe-lambe.

Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025-Giovana Souza/EM/D.A Press
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025 Giovana Souza/EM/D.A Press
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025-Giovana Souza/EM/D.A Press
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025 Giovana Souza/EM/D.A Press
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025-Giovana Souza/EM/D.A Press
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025 Giovana Souza/EM/D.A Press
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025-Giovana Souza/EM/D.A Press
Teatro lambe-lambe encanta público na Virada Cultural de BH 2025 Giovana Souza/EM/D.A Press

“A sereia”, criado por Hermes Perdigão, apresenta uma aventura no fundo do mar, com peixes, sereias e criaturas originais. Esta peça faz parte de um espetáculo maior, criado por ele em 2024, em que adaptava quatro contos holandeses.

O artista se dedica ao teatro lambe-lambe há 15 anos. “É um teatro onde você pode fazer tudo sozinho. É bem compacto. E na caixa temos de tudo, de luz a sonoplastia”, afirma Hermes.

A peça foi feita apenas com material reciclável. Hermes começou a trabalhar com o material após ver um calendário com fotos de bonecos feitos de recicláveis. “É prático, e outra, é sustentável. Os materiais estão todas a sua mão. Em vez de jogar fora, faço peixes e sereias”, diz o artista.
“Tudo que eu vejo é boneco”, completa Hermes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O teatro lambe-lambe é um formato de teatro de animação criado na Bahia, em 1989, por duas professoras. A atração é inspirada na caixa de fotógrafo de antigamente. Na caixa cênica, um espectador de cada vez assiste à peça, com duração de no máximo cinco minutos.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

arte bh cultura virada-cultural

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay