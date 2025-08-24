Teatro de lambe-lambe atrai a curiosidade do público na Virada Cultural

Durante a tarde deste domingo (24/8) da Virada Cultural 2025, a partir das 13h, teatros de lambe-lambe foram apresentados no Espaço Ficus, no Parque Municipal, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

As caixas enfeitadas para o público espiar atraíram a curiosidade do público. Foram apresentados os espetáculos “Caixa da violeira”, “Mel”, “Tá caindo flor” e “A sereia”. Para assistir, era preciso se sentar em um banco, espiar por um orifício e colocar fones de ouvido. Cada artista apresentou seu respectivo teatro de lambe-lambe.

“A sereia”, criado por Hermes Perdigão, apresenta uma aventura no fundo do mar, com peixes, sereias e criaturas originais. Esta peça faz parte de um espetáculo maior, criado por ele em 2024, em que adaptava quatro contos holandeses.

O artista se dedica ao teatro lambe-lambe há 15 anos. “É um teatro onde você pode fazer tudo sozinho. É bem compacto. E na caixa temos de tudo, de luz a sonoplastia”, afirma Hermes.

A peça foi feita apenas com material reciclável. Hermes começou a trabalhar com o material após ver um calendário com fotos de bonecos feitos de recicláveis. “É prático, e outra, é sustentável. Os materiais estão todas a sua mão. Em vez de jogar fora, faço peixes e sereias”, diz o artista.

“Tudo que eu vejo é boneco”, completa Hermes.

O teatro lambe-lambe é um formato de teatro de animação criado na Bahia, em 1989, por duas professoras. A atração é inspirada na caixa de fotógrafo de antigamente. Na caixa cênica, um espectador de cada vez assiste à peça, com duração de no máximo cinco minutos.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.