Orquestra Ouro Preto e Carlinhos Brown levam afrosinfonia à Virada Cultural
O público cantou em coro clássicos como "Velha infância" e "Já sei namorar" Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
A energia do axé tomou conta da Virada Cultural com "Quixabeira". Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Carlinhos Brown interagiu com o público em clima de festa na Praça da Estação Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
A mistura de axé, sinfonia e percussão embalou a 10ª Virada Cultural de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
Orquestra Ouro Preto e Carlinhos Brown encerraram o show em clima de celebração Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
O encontro musical reuniu tradição orquestral e ritmos da música popular brasileira Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
