Bailarinos do Corpo matam a fome em cena comendo biscoito atrás do palco
Cerca de 1 mil alunos de escolas públicas e particulares conversaram com integrantes do grupo de dança, em BH, após sessões do espetáculo 'Piracema'
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A quinta edição do projeto No Teatro com o Grupo Corpo reuniu, em dois dias (terça e quarta-feira, 28 e 29/4), cerca de 1 mil estudantes no Centro Cultural Unimed BH-Minas, para assistir a “Piracema”, o mais recente espetáculo da companhia. Foi uma farra para as crianças e adolescentes. “O Corpo nunca foi aplaudido de forma tão entusiasmada e calorosa”, comentou um dos espectadores, ao final da primeira sessão. Não era exagero. A garotada ficou extasiada com o que viu em cena.
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• SABATINA
Ao final, os estudantes puderam matar a curiosidade sobre coisas que passaram pela cabecinha deles ao longo dos 45 minutos da coreografia de RodrigoPederneiras e Cassi Abranches. Foi a vez de os bailarinos se encantarem, divertindo-se com as perguntas. Na terça-feira, Edesio Nunes, Trislane Martins, Pablo Garcia, Malu Figueirôa e Débora Roots foram “sabatinados”. Os curiosos queriam saber sobre o tempo de criação de uma coreografia, como um bailarino “decora” os gestos levados ao palco e como surgem as ideias para um espetáculo. Aprenderam que “Piracema” marca as cinco décadas do Grupo Corpo. “Uma companhia de dança se manter ao longo de 50 anos é nadar contra a correnteza”, explicou Edésio Nunes, comparando a história do grupo com o movimento dos peixes que batiza o espetáculo.
• LATAS DE SARDINHA
O cenário também chamou a atenção da garotada. “Foram mais de 80 mil tampas de latas de sardinha”, afirmou a bailarina Trislane Martins, que disse amar o cenário. “A luz, quando refletida, esquenta o nosso corpo e o coração”, revelou. Mas coube ao pequeno Joaquim divertir a todos, querendo saber se os bailarinos sentem fome durante a apresentação. A resposta surpreendeu: “Sinto muita fome durante o espetáculo. Tem uns biscoitinhos ali atrás, damos umas beliscadas. Como gastamos muita energia, comemos bastante”, contou Débora Roots.
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• ESCOLAS PARTICIPANTES
Participaram das duas sessões, com entrada franca, alunos das escolas municipais Augusta Medeiros, Ciac Lucas Monteiro Machado, Albertina Alves do Nascimento e Emilia Lima; das escolas estaduais Maria de Lourdes Oliveira, Nair Mendes Moreira, Olegário Maciel, Geraldo Jardim Linhares, Carlos Drummond de Andrade, Sagrada Família I, Professora Francisca Malheiros e Dr. Orestes Diniz; e das instituições privadas Dona Clara, Santo Agostinho, Sagrado Coração de Jesus e Loyola. Também estavam lá meninos e meninas da Escola Balão Vermelho, Grupo Urge, Cumma 2, IFMG (Betim), Cicalt, Pólen, Aracê Escola Waldorf, Corpo Cidadão e Corpo Escola.
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• EM OURO PRETO
A cantora Teresa Cristina será a principal atração da terceira edição do Festival de Cultura Popular, que será realizado de 19 a 24 de maio nos distritos de Glaura e Antônio Pereira, pertencentes a Ouro Preto, e Cachoeira do Brumado, ligado a Mariana. Com programação gratuita, o evento contará com oficina, palestra, cortejo, feira gastronômica e apresentações culturais.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.