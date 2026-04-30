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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Bailarinos do Corpo matam a fome em cena comendo biscoito atrás do palco

Cerca de 1 mil alunos de escolas públicas e particulares conversaram com integrantes do grupo de dança, em BH, após sessões do espetáculo 'Piracema'

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
30/04/2026 02:00

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Nesta semana, 'Piracema' foi apresentado em sessões especiais do Grupo Corpo para alunos das redes pública e privada - (crédito: José Luiz Pederneiras/divulgação)
Nesta semana, 'Piracema' foi apresentado em sessões especiais do Grupo Corpo para alunos das redes pública e privada crédito: José Luiz Pederneiras/divulgação

A quinta edição do projeto No Teatro com o Grupo Corpo reuniu, em dois dias (terça e quarta-feira, 28 e 29/4), cerca de 1 mil estudantes no Centro Cultural Unimed BH-Minas, para assistir a “Piracema”, o mais recente espetáculo da companhia. Foi uma farra para as crianças e adolescentes. “O Corpo nunca foi aplaudido de forma tão entusiasmada e calorosa”, comentou um dos espectadores, ao final da primeira sessão. Não era exagero. A garotada ficou extasiada com o que viu em cena.

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• SABATINA

Ao final, os estudantes puderam matar a curiosidade sobre coisas que passaram pela cabecinha deles ao longo dos 45 minutos da coreografia de RodrigoPederneiras e Cassi Abranches. Foi a vez de os bailarinos se encantarem, divertindo-se com as perguntas. Na terça-feira, Edesio Nunes, Trislane Martins, Pablo Garcia, Malu Figueirôa e Débora Roots foram “sabatinados”. Os curiosos queriam saber sobre o tempo de criação de uma coreografia, como um bailarino “decora” os gestos levados ao palco e como surgem as ideias para um espetáculo. Aprenderam que “Piracema” marca as cinco décadas do Grupo Corpo. “Uma companhia de dança se manter ao longo de 50 anos é nadar contra a correnteza”, explicou Edésio Nunes, comparando a história do grupo com o movimento dos peixes que batiza o espetáculo.


• LATAS DE SARDINHA

O cenário também chamou a atenção da garotada. “Foram mais de 80 mil tampas de latas de sardinha”, afirmou a bailarina Trislane Martins, que disse amar o cenário. “A luz, quando refletida, esquenta o nosso corpo e o coração”, revelou. Mas coube ao pequeno Joaquim divertir a todos, querendo saber se os bailarinos sentem fome durante a apresentação. A resposta surpreendeu: “Sinto muita fome durante o espetáculo. Tem uns biscoitinhos ali atrás, damos umas beliscadas. Como gastamos muita energia, comemos bastante”, contou Débora Roots.

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• ESCOLAS PARTICIPANTES

Participaram das duas sessões, com entrada franca, alunos das escolas municipais Augusta Medeiros, Ciac Lucas Monteiro Machado, Albertina Alves do Nascimento e Emilia Lima; das escolas estaduais Maria de Lourdes Oliveira, Nair Mendes Moreira, Olegário Maciel, Geraldo Jardim Linhares, Carlos Drummond de Andrade, Sagrada Família I, Professora Francisca Malheiros e Dr. Orestes Diniz; e das instituições privadas Dona Clara, Santo Agostinho, Sagrado Coração de Jesus e Loyola. Também estavam lá meninos e meninas da Escola Balão Vermelho, Grupo Urge, Cumma 2, IFMG (Betim), Cicalt, Pólen, Aracê Escola Waldorf, Corpo Cidadão e Corpo Escola.

Teresa Cristina canta no palco de olhos fechados e segura o microfone
Em maio, Teresa Cristina vem cantar em distritos de Ouro Preto e Mariana Pablo Porciúncula/AFP

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• EM OURO PRETO

A cantora Teresa Cristina será a principal atração da terceira edição do Festival de Cultura Popular, que será realizado de 19 a 24 de maio nos distritos de Glaura e Antônio Pereira, pertencentes a Ouro Preto, e Cachoeira do Brumado, ligado a Mariana. Com programação gratuita, o evento contará com oficina, palestra, cortejo, feira gastronômica e apresentações culturais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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