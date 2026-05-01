'O diabo veste Prada 2': pré-estreias lotadas e eventos temáticos em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Se depender do movimento de pré-estreia, o longa “O diabo veste Prada 2” tem tudo para ser um grande sucesso em Belo Horizonte. Na quarta-feira (30/4), salas dos principais cinemas da capital ficaram lotadas, com público pagante e participantes de eventos especiais. O Boulevard recebeu convidados para sessões exclusivas em duas salas. A primeira reservada a clientes “estrela”, mais bem colocados no programa de benefícios do shopping; a segunda destinada a convidados que, além de assistir ao longa, entraram no ritmo do mundo fashion. A Sephora ministrou masterclass de maquiagem, com truques, indicação de produtos e presentes para todos. A stylist Maitê Oliveira selecionou looks de outono-inverno, apresentando desfile de tendências com montagens das lojas do Boulevard.

No Shopping Cidade, a sensação foi a inauguração da Sala Premier com sessão do longa estrelado por Meryl Streep e aplausos ao final. Por sua vez, o Cineart Open Air, no Olhos d'Água, abriu as portas para o público com “O diabo veste Prada 2”. No BH Shopping, a Karsten, gigante têxtil brasileira com sede em Santa Catarina, recebeu convidados. Esta coluna nunca viu movimentação tão grande de marcas em torno de um filme. O que é muito legal, principalmente por mostrar a força que o cinema ainda tem.

'O diabo veste Prada 2': a evolução da beleza das personagens em 20 anos

• NÚMEROS

Os números da pré-estreia não deixam dúvida de que a Miranda Priestly de Meryl Streep ainda tem muito gás. Nas unidades da rede Cinemark (BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi) foram 23 sessões em 18 salas. A rede Cineart, por sua vez, realizou 33 sessões de “O diabo veste Prada 2”.



• ALL THAT JAZZ

A próxima Feirinha Aproxima está confirmada para 9 de maio, no Palácio da Liberdade e nos jardins da Casa Fiat de Cultura. A edição especial é parceria com o projeto Música na Árvore no ritmo do Dia Internacional do Jazz. Com entrada franca e sem necessidade de retirada de ingressos, o evento reúne produtores de diferentes regiões de Minas Gerais em torno da gastronomia e da cultura.

• ENTRE AS MELHORES

“Na boca da noite”, novo trabalho da cantora Joana Rochael, já está disponível nas plataformas de música. O álbum será lançado no show marcado para 17 de maio, às 18h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil. Joana receberá convidadas especiais: a cantora Luar e a violinista Anaju. A artista vem se destacando na cena autoral. Sua canção “Blues para Luiza” ganhou projeção internacional após apresentação no Festival Mondo, em Nova York. Tocada na rádio norte-americana WRIR, ela recebeu menção honrosa na categoria Melhores do Ano.

Malu Galli na peça 'Mulher em fuga', que ficará em cartaz no Sesc Palladium no final de maio Nana Moraes/Instagram de Malu Galli

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• ELA VEM AÍ

A atriz Malu Galli passará o último final de semana deste mês em Belo Horizonte. Ao lado de Tiago Martelli, ela vai apresentar a peça “Mulher em fuga”, adaptação inédita no Brasil dos livros “Lutas e metamorfoses de uma mulher” e “Monique se liberta”, do francês Édouard Louis. Com dramaturgia assinada por Pedro Kosovski, direção de Inez Viana e idealização de Tiago Martelli, o espetáculo marca o encontro da literatura contemporânea com a cena teatral brasileira. Propõe reflexões sobre violência de gênero, apagamento de histórias da classe trabalhadora e o poder das narrativas pessoais na construção da memória coletiva. “Mulher em fuga” terá sessões em 30 e 31 de maio, no Grande Teatro do Sesc Palladium. No sábado, às 21h, e no domingo, às 19h.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.