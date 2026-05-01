'O diabo veste Prada 2': pré-estreias lotadas e eventos temáticos em BH
Longa-metragem estrelado por Meryl Streep marcou a abertura de sala de cinema no Shopping Cidade
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Se depender do movimento de pré-estreia, o longa “O diabo veste Prada 2” tem tudo para ser um grande sucesso em Belo Horizonte. Na quarta-feira (30/4), salas dos principais cinemas da capital ficaram lotadas, com público pagante e participantes de eventos especiais. O Boulevard recebeu convidados para sessões exclusivas em duas salas. A primeira reservada a clientes “estrela”, mais bem colocados no programa de benefícios do shopping; a segunda destinada a convidados que, além de assistir ao longa, entraram no ritmo do mundo fashion. A Sephora ministrou masterclass de maquiagem, com truques, indicação de produtos e presentes para todos. A stylist Maitê Oliveira selecionou looks de outono-inverno, apresentando desfile de tendências com montagens das lojas do Boulevard.
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No Shopping Cidade, a sensação foi a inauguração da Sala Premier com sessão do longa estrelado por Meryl Streep e aplausos ao final. Por sua vez, o Cineart Open Air, no Olhos d'Água, abriu as portas para o público com “O diabo veste Prada 2”. No BH Shopping, a Karsten, gigante têxtil brasileira com sede em Santa Catarina, recebeu convidados. Esta coluna nunca viu movimentação tão grande de marcas em torno de um filme. O que é muito legal, principalmente por mostrar a força que o cinema ainda tem.
'O diabo veste Prada 2': a evolução da beleza das personagens em 20 anos
• NÚMEROS
Os números da pré-estreia não deixam dúvida de que a Miranda Priestly de Meryl Streep ainda tem muito gás. Nas unidades da rede Cinemark (BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi) foram 23 sessões em 18 salas. A rede Cineart, por sua vez, realizou 33 sessões de “O diabo veste Prada 2”.
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• ALL THAT JAZZ
A próxima Feirinha Aproxima está confirmada para 9 de maio, no Palácio da Liberdade e nos jardins da Casa Fiat de Cultura. A edição especial é parceria com o projeto Música na Árvore no ritmo do Dia Internacional do Jazz. Com entrada franca e sem necessidade de retirada de ingressos, o evento reúne produtores de diferentes regiões de Minas Gerais em torno da gastronomia e da cultura.
• ENTRE AS MELHORES
“Na boca da noite”, novo trabalho da cantora Joana Rochael, já está disponível nas plataformas de música. O álbum será lançado no show marcado para 17 de maio, às 18h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil. Joana receberá convidadas especiais: a cantora Luar e a violinista Anaju. A artista vem se destacando na cena autoral. Sua canção “Blues para Luiza” ganhou projeção internacional após apresentação no Festival Mondo, em Nova York. Tocada na rádio norte-americana WRIR, ela recebeu menção honrosa na categoria Melhores do Ano.
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• ELA VEM AÍ
A atriz Malu Galli passará o último final de semana deste mês em Belo Horizonte. Ao lado de Tiago Martelli, ela vai apresentar a peça “Mulher em fuga”, adaptação inédita no Brasil dos livros “Lutas e metamorfoses de uma mulher” e “Monique se liberta”, do francês Édouard Louis. Com dramaturgia assinada por Pedro Kosovski, direção de Inez Viana e idealização de Tiago Martelli, o espetáculo marca o encontro da literatura contemporânea com a cena teatral brasileira. Propõe reflexões sobre violência de gênero, apagamento de histórias da classe trabalhadora e o poder das narrativas pessoais na construção da memória coletiva. “Mulher em fuga” terá sessões em 30 e 31 de maio, no Grande Teatro do Sesc Palladium. No sábado, às 21h, e no domingo, às 19h.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.