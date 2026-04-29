"O diabo veste Prada 2": A evolução da beleza das personagens em 20 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Duas décadas após o lançamento de "O diabo veste Prada", a aguardada sequência chega às telas, na próxima quinta (30/4), trazendo o universo da moda que marcou o início dos anos 2000 para um contexto atual. Com o reencontro, os fãs percebem mudanças não apenas no mercado, mas também no visual das protagonistas.

Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt mantiveram uma beleza natural, sem grandes transformações aparentes. Contudo, segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, as principais mudanças estão nos cabelos e na maquiagem. “O que mais impacta na mudança de imagem das atrizes é o cabelo. Ele comunica muito sobre o momento de vida de cada personagem”, explica.

Leia Mais

Miranda Priestly (Meryl Streep)

A personagem de Meryl Streep, Miranda Priestly, mantém o grisalho, mas com novas características. No primeiro filme, ela usava um cabelo curto e volumoso, com uma franja alta e cheia de movimento, um estilo considerado moderno na época e ainda hoje atual.

O antes e depois de Miranda Priestly: Meryl Streep exibe a evolução do visual da personagem na sequência do filme. Divulgação

Na continuação, o corte aparece mais polido, com menos volume nas laterais e na nuca, além de uma franja contida. O visual se tornou mais uniforme, sem deixar de ser sofisticado e relevante. A maquiagem também foi atualizada, com batons em tons nudes claros e um visual mais clean, com menor intensidade nos olhos e nas sombras.

Andy Sachs (Anne Hathaway)

Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway, exibe uma transformação que reflete seu amadurecimento. No primeiro filme, ela começa com cabelo longo, reto e com franja, evoluindo para fios mais curtos e repicados nas laterais. “O estilo do cabelo expressa bem essa jovialidade”, comenta Gaya.

A evolução do visual de Anne Hathaway como Andy Sachs, de 'O Diabo Veste Prada' à sequência, destaca o amadurecimento da personagem. Divulgação

Agora, a personagem surge com um cabelo mais longo, levemente repicado, com ondulações, volume e risca central. “O novo corte da personagem evoluiu para fios repicados e sem franja, acompanhando seu crescimento profissional”, afirma a especialista. A maquiagem segue uma estética natural, partindo de quase nenhuma para um batom vermelho marcante em momentos específicos.

Emily Charlton (Emily Blunt)

Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, também teve sua estética atualizada. Inicialmente, seu cabelo ruivo era repicado na altura dos ombros, com franja lateral. A maquiagem era intensa, com olhos marcados, delineado evidente e até sombras coloridas, mostrando uma personagem antenada.

Emily Blunt exibe a evolução do visual de Emily Charlton, contrastando o estilo do filme original com a sofisticação da sequência. Divulgação

No novo filme, o visual ganha sofisticação e minimalismo. Ela adota um long bob mais reto, sem camadas e com risca central. A maquiagem acompanha a mudança, mantendo o delineado de forma mais leve e sem marcar a parte inferior dos olhos, resultando em uma beleza mais refinada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.