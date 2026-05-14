Faltam 3 dias para a largada da primeira maratona de BH

A três dias para a largada da primeira maratona de Belo Horizonte, a agenda esportiva começa nesta sexta-feira (15/5) e segue até domingo (17/5), com três provas de corrida de rua, programação gratuita e estrutura montada entre o Parque Municipal Américo Renné Giannetti e a Praça da Estação, ambos no Centro de BH. O evento terá a Corrida Central Night Run 5 km, a Corrida Kids e a Maratona 42 km, além da participação do medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, convidado da edição de estreia.

A programação do fim de semana será concentrada na Vila da Maratona, instalada no Parque Municipal. O espaço começa a funcionar nesta quinta-feira (14/5), com a retirada dos kits dos atletas, e ficará aberto ao público durante todos os dias do evento com atrações culturais, palestras, apresentações musicais, stand-up comedy, food trucks e ativações ligadas ao universo da corrida.

Os participantes da Corrida Central Night Run 5 km e da Corrida Kids já podem retirar os kits hoje até as 20h; e amanhã, das 10h às 19h. Já os corredores da maratona e do revezamento também terão atendimento no sábado (16/5), das 8h às 17h. Todos vão receber no kit o número de peito, camisa oficial referente a cada prova e produtos de apoiadores.

A Corrida Central Night Run 5 km abre a programação esportiva nesta sexta-feira. A prova terá largada no Parque Municipal, passando por pontos tradicionais da capital, como a Praça da Liberdade e o Viaduto Santa Tereza. Inicialmente divulgada que Praça da Estação, a mudança do ponto inicial concentra a prova no mesmo eixo da Vila da Maratona, reduzindo deslocamentos e facilitando a circulação de atletas e acompanhantes.

No sábado, será a vez da Corrida Kids, ocupando o Parque Municipal, a largada será às 10h com percursos adaptados de acordo com a faixa etária das crianças podem chegar a até 420m. A proposta é integrar a programação infantil à estrutura cultural e gastronômica montada para o evento.

Já no domingo, acontece a maratona e o revezamento, com largada a partir das 5h, na Praça da Estação. A saída dos corredores será organizada em ondas, conforme o ritmo dos atletas, para reduzir pontos de concentração nos primeiros quilômetros.

O percurso vai atravessar diferentes regiões da cidade, incluindo locais como Serraria Souza Pinto, Viaduto Santa Tereza, Horto Florestal, Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Arena MRV, Complexo Esportivo do Pompéia e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral, antes do retorno à Região Central.

Segundo o organizador Lucas Condurú Davis, o trajeto foi pensado para equilibrar desempenho e experiência urbana. “A ideia foi construir um trajeto que funcionasse bem do ponto de vista técnico, mas que também atravesse diferentes regiões da cidade”, afirma.

A estrutura do evento contará com guarda-volumes gratuito e postos médicos distribuídos entre a Vila da Maratona, Praça da Estação e pontos estratégicos ao longo do percurso. A recomendação é que os atletas cheguem com pelo menos uma hora de antecedência, principalmente no domingo, quando haverá maior fluxo de corredores.

A estreia do evento contará com a presença do medalhista de bronze da maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 Vanderlei Cordeiro de Lima, que participa da corrida noturna e de uma palestra aberta ao público no sábado na Vila. Durante o bate-papo com o professor Marcelo Camargo, referência em corrida de rua na capital, o ex-atleta vai compartilhar sobre trajetória, preparação e relação entre esporte e superação. Para participar as inscrições podem ser feitas gratuitamente na plataforma Ticket Sports.

Operação especial no metrô

Para facilitar o deslocamento dos atletas, equipes de apoio e espectadores da Maratona Oficial de Belo Horizonte, o Metrô BH vai adotar uma operação especial durante os dias do evento. O esquema contará com ampliação dos horários de embarque, abertura antecipada das estações e gratuidade.

Na sexta-feira, por conta da corrida noturna, o embarque na Estação Central será permitido até 0h. Nas demais estações, o metrô funcionará após o horário normal apenas para desembarque.

O esquema especial será repetido no sábado. Na Estação Central, os usuários poderão embarcar até as 23h30, enquanto as outras estações funcionarão somente para desembarque depois do horário regular.

Já no domingo, a operação começa mais cedo, às 4h, em todas as estações. A medida foi adotada para atender à maior demanda de passageiros antes da largada da prova principal, marcada para as 5h.

Os participantes inscritos nas modalidades maratona e revezamento terão gratuidade no metrô exclusivamente no domingo, desde que apresentem o número de peito. Todos os corredores também receberão, junto com o kit oficial da prova, um cartão comemorativo colecionável, criado especialmente para marcar a primeira edição do evento e integrar a experiência de circulação pela cidade durante o fim de semana esportivo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro