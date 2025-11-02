Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Queniano Benson Kipruto vence a Maratona de Nova York

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/11/2025 14:32

compartilhe

SIGA

O queniano Benson Kipruto superou por centésimos de segundo seu compatriota Alexander Mutiso para vencer a Maratona de Nova York neste domingo (2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um sprint final emocionante, Mutiso quase alcançou Kipruto nos últimos metros, naquela que foi a chegada mais apertada da história da Maratona de Nova York.

Kipruto cruzou a fita em 2h08m9s, com Mutiso apenas 16 centésimos de segundos atrás.

O terceiro colocado também foi queniano: Albert Korir, vencedor em Nova York em 2021, que completou a prova em 2h08m57s.

rcw/mw/ag/dr/cb

Tópicos relacionados:

atlet atletismo homens ken maraton usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay