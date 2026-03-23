Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Correr cercado pela Mata Atlântica preservada e tendo como plano de fundo as Cataratas do Iguaçu é uma experiência que vai além do esporte. Nos dias 16 e 17 de maio, os atletas da 17ª Meia Maratona das Cataratas percorrerão trajetos de 10,5km e 21km no Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural Mundial reconhecido pela Unesco. O percurso passa por trechos de floresta densa, com sombra natural, sons da fauna e cenários que revelam o maior conjunto de quedas d’água do mundo. As inscrições estão abertas até 27 de abril ou até que as 6 mil vagas sejam preenchidas. A prova alia desafio físico à contemplação. Com temperaturas médias que variam entre 16°C e 25°C, o período oferece condições adequadas para provas de média e longa distância, reduzindo riscos associados ao calor excessivo e favorecendo o rendimento esportivo. Mais informações: meiamaratona.cataratasdoiguacu.com.br.

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Elas não dormem

Um estudo recém-lançado pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN) acende o alerta para um problema silencioso: o uso inadequado de medicamentos para insônia e o risco de dependência. A diretriz revela que mulheres adultas, profissionais da saúde e pessoas com histórico de transtornos mentais estão no grupo de maior risco e detalha, pela primeira vez no país, protocolos estruturados para reduzir, substituir e descontinuar as chamadas “drogas Z” com segurança. O alerta ocorre em um cenário preocupante da saúde do sono no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 72% da população apresenta algum tipo de alteração no sono, e 36,2% das mulheres relatam sintomas de insônia, contra 26,2% dos homens, o que indica maior ocorrência do problema entre elas. O consenso orienta estratégias para o desmame, aponta sinais de alerta e explica por que a interrupção abrupta é perigosa, além de detalhar alternativas que podem ser usadas como apoio durante o processo.

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Saúde bucal

A adoção de hábitos simples no cotidiano pode fazer diferença significativa na prevenção de doenças bucais e na manutenção do bem-estar geral. Embora a escovação seja um hábito difundido, a regularidade no acompanhamento odontológico ainda é um desafio — fator que contribui para o agravamento de quadros que poderiam ser evitados com diagnóstico precoce. Confira algumas orientações para cuidar melhor da sua boca: escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia, utilizando creme dental com flúor, e complementar a higiene com o uso de fio dental ou escovas interdentais após as refeições; trocar a escova de dentes a cada três meses ou sempre que as cerdas estiverem desgastadas; e realizar visitas regulares ao cirurgião-dentista, pelo menos a cada seis meses, mesmo na ausência de sintomas, para acompanhamento e prevenção de problemas bucais.