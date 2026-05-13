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CORRIDA DE RUA

Confira como se inscrever na corrida de aniversário de Venda Nova

Região celebra 315 anos em um evento no dia 31 de maio que vai reunir moradores, atletas e fiéis em uma manhã de esporte, fé e integração comunitária

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
13/05/2026 17:37

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315 anos de Venda Nova: região recebe a 4ª edição da Corrida de Santo Antônio
315 anos de Venda Nova: região recebe a 4ª edição da Corrida de Santo Antônio crédito: Gladison Santos/ Divulgação

A celebração dos 315 anos de Venda Nova já tem data marcada e será nas ruas da cidade. No dia 31 de maio, a Paróquia Santo Antônio realiza a 4ª edição da Corrida de Santo Antônio, evento que vai reunir moradores, atletas e fiéis em uma manhã de esporte, fé e integração comunitária na região.

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A programação acontece em frente à Igreja Matriz Santo Antônio, na Praça Santo Antônio, s/n, e faz parte das atividades da tradicional Trezena de Santo Antônio.

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Com expectativa de receber cerca de 500 participantes, entre adultos e crianças, a iniciativa contará com corrida de 5km e caminhada de 2km.

A programação começa às 7h com a abertura da arena para os atletas e visitantes. O aquecimento coletivo está marcado para as 7h50 e, às 8h, será dada a largada da corrida. Já a caminhada terá início às 8h30. O encerramento será a partir das 10h e contará com sorteios e premiações por faixa etária na corrida e reconhecimento para as equipes com maior número de inscritos.

O percurso passará pela Rua Padre Pedro Pinto, considerada uma das vias mais tradicionais da região e historicamente conhecida como antigo caminho dos tropeiros durante o período colonial.

Além de marcar o aniversário de Venda Nova, o evento também dará início oficial à Trezena de Santo Antônio, uma das manifestações religiosas mais tradicionais da comunidade local. Para o pároco da Matriz, padre José Alves de Deus, a corrida representa uma oportunidade de fortalecer a convivência entre moradores e devotos.

“Estamos muito animados com a edição deste ano. O evento só é possível porque a comunidade abraça essa iniciativa a cada edição. Por meio do esporte, encontramos mais uma forma de celebrar nosso querido Santo Antônio e promover a integração sociocultural entre devotos e moradores no aniversário da região”, destaca.

Os participantes inscritos receberão kit com camiseta, número de peito, chip de cronometragem e medalha.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pela plataforma “Esporte e Corrida”. A taxa de participação é de R$ 75 (+ taxa da plataforma), com a doação obrigatória de 1 kg de alimento não perecível.

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Serviço

  • 4ª Corrida de Santo Antônio – 315 anos de Venda Nova
  • Data: 31 de maio (domingo)
  • Inscrições: esportecorrida.com.br/
  • Valor: R$ 75,00 (+ taxa da plataforma), com doação de 1 kg de alimento não perecível
  • Local: Praça Santo Antônio, s/n, em frente à Igreja Matriz Santo Antônio de Venda Nova – BH
  • Mais informações: @corridasantoantonio

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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