Confira como se inscrever na corrida de aniversário de Venda Nova

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A celebração dos 315 anos de Venda Nova já tem data marcada e será nas ruas da cidade. No dia 31 de maio, a Paróquia Santo Antônio realiza a 4ª edição da Corrida de Santo Antônio, evento que vai reunir moradores, atletas e fiéis em uma manhã de esporte, fé e integração comunitária na região.

A programação acontece em frente à Igreja Matriz Santo Antônio, na Praça Santo Antônio, s/n, e faz parte das atividades da tradicional Trezena de Santo Antônio.

Com expectativa de receber cerca de 500 participantes, entre adultos e crianças, a iniciativa contará com corrida de 5km e caminhada de 2km.

A programação começa às 7h com a abertura da arena para os atletas e visitantes. O aquecimento coletivo está marcado para as 7h50 e, às 8h, será dada a largada da corrida. Já a caminhada terá início às 8h30. O encerramento será a partir das 10h e contará com sorteios e premiações por faixa etária na corrida e reconhecimento para as equipes com maior número de inscritos.

O percurso passará pela Rua Padre Pedro Pinto, considerada uma das vias mais tradicionais da região e historicamente conhecida como antigo caminho dos tropeiros durante o período colonial.

Além de marcar o aniversário de Venda Nova, o evento também dará início oficial à Trezena de Santo Antônio, uma das manifestações religiosas mais tradicionais da comunidade local. Para o pároco da Matriz, padre José Alves de Deus, a corrida representa uma oportunidade de fortalecer a convivência entre moradores e devotos.

“Estamos muito animados com a edição deste ano. O evento só é possível porque a comunidade abraça essa iniciativa a cada edição. Por meio do esporte, encontramos mais uma forma de celebrar nosso querido Santo Antônio e promover a integração sociocultural entre devotos e moradores no aniversário da região”, destaca.

Os participantes inscritos receberão kit com camiseta, número de peito, chip de cronometragem e medalha.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pela plataforma “Esporte e Corrida”. A taxa de participação é de R$ 75 (+ taxa da plataforma), com a doação obrigatória de 1 kg de alimento não perecível.

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Serviço

4ª Corrida de Santo Antônio – 315 anos de Venda Nova

Data: 31 de maio (domingo)

Inscrições: esportecorrida.com.br/

Valor: R$ 75,00 (+ taxa da plataforma), com doação de 1 kg de alimento não perecível

Local: Praça Santo Antônio, s/n, em frente à Igreja Matriz Santo Antônio de Venda Nova – BH

Mais informações: @corridasantoantonio

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice