Maratona altera funcionamento do Metrô BH no fim de semana 

O Metrô BH vai adotar uma operação especial entre os dias 15 e 17 de maio para atender atletas, equipes de apoio e público da Maratona Oficial de Belo Horizonte, que será realizada na Região Central da capital mineira.

O esquema contará com ampliação dos horários de embarque, abertura antecipada das estações e gratuidade para atletas da maratona e do revezamento, mediante apresentação do número de peito, com o objetivo de facilitar o deslocamento de corredores e espectadores durante o evento esportivo.

A programação começa na sexta-feira (15/5) com a Corrida Central, uma prova noturna de 5 km que terá largada na Praça da Estação, passando por pontos tradicionais da capital, como a Praça da Liberdade e o Viaduto Santa Tereza. Para atender os participantes e espectadores, o embarque na Estação Central será permitido até 0h. As demais estações do metrô permanecerão abertas após o horário normal apenas para desembarque.

No sábado (16/5), o esquema especial continua. O embarque na Estação Central poderá ser feito até 23h30, enquanto as demais estações seguirão abertas somente para desembarque após o horário regular. Durante o dia, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti recebe a Corrida Kids e encontros entre grupos de corrida.

Já no domingo (17/5), quando acontecem a maratona e o revezamento, o metrô começará a operar a partir das 4h em todas as estações. A antecipação do funcionamento busca atender ao aumento do fluxo de passageiros antes da largada da prova principal, marcada para 5h, na Praça da Estação. O percurso da maratona passará por diferentes regiões da cidade, incluindo locais como Arena MRV, Avenida dos Andradas, Horto Florestal e o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os atletas inscritos nas modalidades de maratona e revezamento terão gratuidade no metrô exclusivamente no domingo, desde que apresentem o número de peito. Os corredores também receberão, junto com o kit oficial da prova, um cartão comemorativo colecionável, criado especialmente para marcar a primeira edição do evento e integrar a experiência de circulação pela cidade durante o fim de semana esportivo.

Além das provas, o Parque Municipal começa a receber, a partir de quinta-feira (14), a Vila da Maratona, espaço destinado à retirada de kits, ativações e programação de convivência para atletas e visitantes.

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Serviço

Maratona Oficial de Belo Horizonte 2026

Data:15 a 17 de maio de 2026

Modalidades: Corrida Central 5km night run(sexta), Corrida Kids (sábado) e Maratona solo e revezamento (domingo)

Largada Maratona 42km: Praça da Estação

Largada Corrida Central 5km: Praça da Estação

Largada Corrida Kids 420m: Parque Municipal

Vila da Maratona: Parque Municipal – de 14 a 17 de maio

Site oficial: maratonaoficialdebh.com.br

Instagram: @maratonaoficialdebelohorizonte

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Penna