Corrida de rua impulsiona mercado de alimentação saudável

De acordo com a pesquisa "Perfil do Atleta Brasileiro 2024", realizada pela Ticket Sports e noticiada no site Fast Company, em 2023, foram registradas 1,8 milhão de inscrições em eventos como corridas de rua, ciclismo e triatlo. O número representa um aumento de 75% em relação ao ano anterior. Desse total, as corridas de rua responderam por mais de 87% das inscrições.

Para Gabrielle Agner, analista de relações públicas da franquia de alimentação saudável Sucão, o crescimento de adeptos à corrida de rua reflete a busca do brasileiro por qualidade de vida, prática de exercícios e experiências coletivas ao ar livre.

“Esse tipo de atividade reúne acessibilidade, baixo custo e uma forte comunidade digital que incentiva novos adeptos todos os dias. O cenário confirma o que já observamos nos nossos pontos de venda: aumento do consumo de itens voltados à performance”, analisa.

Segundo Gabrielle, o atleta precisa de soluções práticas antes, durante e depois da prova - de cafés leves e carboidratos de rápida absorção a hidratação saborosa e proteínas para recuperação. “Esse comportamento eleva o ticket médio em horários mais ociosos e transforma eventos esportivos em vitrines ao vivo para marcas que entregam saúde sem abrir mão do sabor”, afirma.

O segredo, segundo a profissional, é estar onde o corredor está, com ofertas pensadas para ele. “Marcas que combinam produtos funcionais, presença em eventos, construção de comunidade e parcerias estratégicas tendem a se destacar e fidelizar um público que enxerga a alimentação como parte da performance e do estilo de vida”, complementa.

Estratégias para ganhar espaço em eventos esportivos

Com o objetivo de ampliar sua presença em eventos, Gabrielle explica que a Sucão oferece produtos como sucos naturais e uma roleta premiada com vales-produtos, descontos e brindes exclusivos.

Outra ativação é a bicicleta que transforma energia em suco, uma ação que tem como objetivo incentivar a participação do público.

“Temos buscado apoiar atletas amadores e oferecer o que eles precisam para ter um bom desempenho: uma alimentação leve, saudável e cheia de sabor. Essas ações têm fortalecido nossa presença nas corridas e ampliado nosso alcance com um público que valoriza bem-estar, saúde e qualidade de vida”, detalha.

Ainda segundo a especialista, o retorno dos corredores tem sido positivo, pois eles pausam a corrida nos pontos da marca para interagir e tirar fotos, que compartilham nas redes sociais.

“A cada prova, mais corredores querem representar a marca. Isso mostra que estamos construindo algo além da ativação do dia: estamos criando relacionamento e comunidade”, conclui Gabrielle.

Para mais informações, basta acessar: www.sucao.com.br