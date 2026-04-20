Robô quebra recorde humano em meia maratona e choca a internet; veja vídeo

Uma nova marca histórica foi registrada em Pequim com protagonismo da tecnologia local. Um robô humanoide completou os 21 km de uma meia maratona em 50 minutos e 26 segundos, superando com folga o melhor tempo já alcançado por um ser humano.

O desempenho ultrapassou o recorde mundial do ugandense Jacob Kiplimo, que gira em torno de 57 minutos. O feito marca um ponto de virada na comparação entre limites biológicos e avanços da engenharia robótica.

Confira o vídeo

VEJA: Robô humanoide quebra recorde mundial e vence meia-maratona em Pequim pela 1ª vez Um robô humanoide desenvolvido pela empresa chinesa Honor venceu uma meia-maratona em Pequim ao completar os 21 km em 50 minutos e 26 segundos, superando o recorde mundial humano. A marca pic.twitter.com/Eetj3rSTHJ — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) April 19, 2026

Robôs dominam pódio e superam recordes humanos

Além do vencedor, outros robôs também se destacaram, cruzando a linha de chegada com mais de 10 minutos de vantagem sobre corredores de elite. O evento contou com uma pista exclusiva para as máquinas, paralela ao trajeto dos cerca de 12 mil participantes humanos.

A evolução é evidente: na primeira edição, o robô campeão levou 2h40 para completar o percurso, e poucos conseguiram terminar a prova. Agora, mais de cem equipes participaram, mostrando um salto expressivo em desempenho e confiabilidade.

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Outro destaque foi a autonomia: quase metade dos robôs concluiu o trajeto sem intervenção humana, utilizando sistemas avançados de navegação e inteligência artificial. Isso indica maior preparo para atuação em ambientes reais e complexos.