Robô quebra recorde humano em meia maratona e choca a internet; veja vídeo
Robô da Honor completou 21km em 50min26s, superando recorde humano
compartilheSIGA
Uma nova marca histórica foi registrada em Pequim com protagonismo da tecnologia local. Um robô humanoide completou os 21 km de uma meia maratona em 50 minutos e 26 segundos, superando com folga o melhor tempo já alcançado por um ser humano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O desempenho ultrapassou o recorde mundial do ugandense Jacob Kiplimo, que gira em torno de 57 minutos. O feito marca um ponto de virada na comparação entre limites biológicos e avanços da engenharia robótica.
Confira o vídeo
VEJA: Robô humanoide quebra recorde mundial e vence meia-maratona em Pequim pela 1ª vez
Um robô humanoide desenvolvido pela empresa chinesa Honor venceu uma meia-maratona em Pequim ao completar os 21 km em 50 minutos e 26 segundos, superando o recorde mundial humano. A marca pic.twitter.com/Eetj3rSTHJ— Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) April 19, 2026
Robôs dominam pódio e superam recordes humanos
Além do vencedor, outros robôs também se destacaram, cruzando a linha de chegada com mais de 10 minutos de vantagem sobre corredores de elite. O evento contou com uma pista exclusiva para as máquinas, paralela ao trajeto dos cerca de 12 mil participantes humanos.
Leia Mais
A evolução é evidente: na primeira edição, o robô campeão levou 2h40 para completar o percurso, e poucos conseguiram terminar a prova. Agora, mais de cem equipes participaram, mostrando um salto expressivo em desempenho e confiabilidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Outro destaque foi a autonomia: quase metade dos robôs concluiu o trajeto sem intervenção humana, utilizando sistemas avançados de navegação e inteligência artificial. Isso indica maior preparo para atuação em ambientes reais e complexos.