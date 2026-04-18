Vídeo de robô humanoide ‘caçando’ javalis pelas ruas da Polônia viraliza na internet; veja origem

Em uma publicação feita na plataforma X, a conta associada ao robô afirmou de forma bem-humorada que ele estava “levando os javalis de volta para a floresta”. Desenvolvido pela Unitree Robotics, Edward Warchocki mede cerca de 1,30 metro de altura, pesa aproximadamente 35 kg e conta com bateria com autonomia de até duas horas. Foto: Robô Edward Warchocki - Reproduc?a?o/TV Puls