O Exterminador do Futuro, versão Usain Bolt: robôs superam humanos em Pequim
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Correndo a toda velocidade, alguns até lembrando a lenda jamaicana Usain Bolt, vários robôs humanoides quebraram o recorde mundial humano da meia maratona neste domingo (19), em Pequim, mosstrando os avanços tecnológicos da China no setor.
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Espectadores se aglomeraram ao longo do percurso para assistir às máquinas correrem, algumas delas altamente ágeis e sofisticadas, outras apresentando dimensões e capacidades muito mais rudimentares.
A meia maratona de Yizhuang colocou robôs contra humanos: cada grupo correu em uma pista paralela para evitar colisões.
O robô campeão, equipado com um sistema de navegação autônoma e representando a marca chinesa de smartphones Honor, completou o percurso de quase 21 quilômetros em 50 minutos e 26 segundos (a uma velocidade média de aproximadamente 25 km/h), segundo a emissora estatal CCTV.
Ele terminou a prova mais rápido do que o primeiro atleta humano. Mas, o que chamou mais atenção, superou o recorde mundial masculino da meia maratona (57 minutos e 20 segundos), atualmente detido pelo ugandense Jacob Kiplimo.
- Progresso incrível em comparação com 2025 -
Atrás das barreiras de segurança, Han Chenyu, uma estudante de 25 anos usando boné e óculos escuros, tem tempo só para pegar o celular antes que um robô passe rápido por ela.
A jovem se diz entusiasmada com o evento e os avanços tecnológicos.
"Embora, como futura profissional, eu também esteja bastante preocupada. Porque se a tecnologia avançar muito rápido, isso pode ter repercussões no mercado de trabalho", afirma, se referindo à substituição de certas profissões por Inteligência Artificial (IA) e robôs.
O progresso monstrado nesta meia maratona é espetacular em comparação com a edição de 2025.
No final, o robô vencedor triunfou com um tempo quase três vezes maior (2 horas, 40 minutos e 42 segundos), e diversas quedas marcaram a prova.
O desempenho das máquinas foi muito mais fluido este ano, e o número de equipes participantes subiu de cerca de vinte para mais de cem.
Um sinal do crescente entusiasmo pelo setor, segundo os organizadores.
- Humanos destronados? -
Nos últimos anos, robôs humanoides se tornaram uma visão comum na China, tanto na mídia quanto em espaços públicos.
"Acredito que, dentro de três a cinco anos, eles farão parte do nosso cotidiano" auxiliando em "tarefas domésticas, na companhia para idosos" e até mesmo em "trabalhos perigosos, como o combate a incêndios", declara Xie Lei, um espectador de 41 anos que compareceu ao evento com sua família.
Esta meia-maratona tem como objetivo popularizar essas tecnologias junto ao público em geral e estimular a inovação.
Uma prova da vitalidade do setor é o fato de que os investimentos na China — especificamente em robótica e em IA especializada nesse campo — atingiram 73,5 bilhões de yuans (cerca de R$ 55 bilhões na cotação atual) até o final de 2025, segundo um estudo de uma agência oficial.
"Por milhares de anos, os seres humanos estiveram no topo. Mas agora, vejam só, os robôs estão começando a nos superar, ao menos no que diz respeito à navegação autônoma em uma competição esportiva", diz Xie Lei, sorrindo.
"Por um lado, isso é um pouco triste para a humanidade. Mas a tecnologia, especialmente nos últimos anos, também nos abre muitos novos horizontes", conclui.
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ehl/as/pm/aam