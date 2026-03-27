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Maratona Acelere+BIC abre inscrições com prêmio de R$100 mil

Iniciativa nacional vai premiar equipe vencedora para a formatura em jornada que envolve educação, trabalho em equipe e desafios presenciais e digitais.

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Repórter
27/03/2026 17:31

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Maratona Acelere+BIC abre inscrições com prêmio de R$100 mil
Maratona Acelere+BIC abre inscrições com prêmio de R$100 mil crédito: DINO

Estudantes do terceiro ano do ensino médio de todo o Brasil já podem se inscrever em uma competição interescolar que propõe atividades ao longo do ano. Lançada nesta segunda-feira (23), a “Maratona Acelere + BIC” deve reunir participantes em uma jornada que combina provas de conhecimento, desafios físicos e atividades colaborativas.

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A competição é voltada para alunos regularmente matriculados no último ano do ensino médio, de todas as regiões do país, que deverão formar equipes para participar das etapas. Ao todo, a maratona será dividida em seis fases, realizadas entre março e outubro. Três etapas ocorrerão presencialmente, em Recife (PE), e outras três em formato online.

Entre as atividades previstas estão dinâmicas em grupo e missões individuais, que envolvem habilidades como organização, estratégia e execução de tarefas em equipe.

Segundo Rhayann Vasconcelos, idealizador do Acelere, a proposta da maratona é ampliar o formato tradicional de competições estudantis. “A Maratona Acelere + BIC nasce com o propósito de desafiar os estudantes de forma completa, estimulando não apenas o desempenho acadêmico”, afirma.

Ao todo, serão selecionadas cem equipes, divididas em quatro grupos com vinte e cinco equipes cada. Dessas, dez equipes avançam para a etapa final, prevista para outubro, em Recife (PE).

O prêmio prevê um investimento de R$100 mil destinado à formatura da equipe vencedora. O valor será aplicado por meio de uma empresa especializada na realização de eventos.

A iniciativa conta com o patrocínio da BIC. De acordo com Rodrigo Iasi, diretor de marketing da BIC Brasil e Argentina, o apoio ao projeto está relacionado a ações voltadas ao público jovem e ao contexto educacional. “A educação é uma ferramenta de transformação social, e iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento de habilidades além do ambiente escolar”, afirma.

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As inscrições estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo site oficial da iniciativa: www.maratonaacelere.com.br.



Website: http://www.maratonaacelere.com.br

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