Quer começar a correr? Guia com 5 dicas para sair do sedentarismo

Dar os primeiros passos na corrida pode parecer um desafio, mas com a orientação correta, a transição do sedentarismo para uma vida mais ativa se torna mais simples e prazerosa. A modalidade é uma das mais acessíveis para quem busca melhorar o condicionamento físico, reduzir o estresse e cuidar da saúde cardiovascular.

O segredo para transformar o hábito em parte da rotina está em começar de forma gradual e respeitar os limites do próprio corpo. Antes de amarrar os cadarços, no entanto, é fundamental consultar um médico para uma avaliação, especialmente para quem está inativo há muito tempo ou possui condições de saúde preexistentes. Ignorar essa regra básica pode levar a lesões e frustrações, afastando o novo corredor do esporte. Para ajudar nessa jornada, separamos cinco passos fundamentais para você começar a correr com segurança e motivação.

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O que fazer para começar a correr

Adotar uma abordagem planejada é o que diferencia uma tentativa frustrada de um hábito duradouro. Pequenos ajustes na rotina e a escolha de equipamentos corretos fazem toda a diferença para o sucesso do corredor iniciante. Veja o que priorizar.

Escolha o tênis certo para você

O investimento mais importante para um corredor é um bom par de tênis. O calçado ideal não é o mais caro ou o de uma marca famosa, mas aquele que se adapta bem ao seu pé e ao seu tipo de pisada. Procure lojas especializadas que possam oferecer orientação. Um tênis inadequado é um convite para dores nos joelhos, canelas e pés. Alterne caminhada e corrida

Ninguém começa correndo uma maratona. A melhor estratégia para iniciantes é o método de intercalar trechos de caminhada com trotes leves. Você pode começar, por exemplo, com cinco minutos de caminhada e um minuto de corrida, repetindo o ciclo por 20 a 30 minutos. Com o tempo, aumente gradualmente o tempo de corrida e diminua o de caminhada. Crie uma rotina com metas realistas

A consistência é mais importante que a intensidade no início. Em vez de tentar correr todos os dias, estabeleça uma meta viável, como treinar três vezes por semana em dias alternados. Isso permite que seu corpo se recupere e se adapte ao novo estímulo. Uma boa diretriz é a 'regra dos 10%': evite aumentar o volume total do seu treino (distância ou tempo) em mais de 10% por semana para garantir uma progressão segura. Manter a regularidade ajuda a criar o hábito. Não pule o aquecimento e o alongamento

Antes de iniciar o treino, faça um aquecimento de cinco a dez minutos com uma caminhada leve ou exercícios de mobilidade articular. Essa etapa prepara os músculos e o sistema cardiovascular para o esforço. Ao final, dedique alguns minutos a alongamentos suaves, focando nas principais musculaturas utilizadas, como pernas e panturrilhas. Aprenda a ouvir seu corpo

É normal sentir um leve desconforto muscular ao começar uma nova atividade, mas é fundamental diferenciar isso da dor aguda. Dores pontiagudas, que pioram com o movimento, são um sinal de alerta para parar. Respeite os dias de descanso, pois eles são tão importantes quanto os dias de treino para a evolução. Para complementar, inclua exercícios de fortalecimento muscular na sua rotina; músculos fortes dão suporte às articulações e são essenciais para prevenir lesões. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.