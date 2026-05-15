Maratona de BH: como ficam as intervenções no trânsito e no transporte

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Motoristas e usuários do transporte coletivo da capital mineira devem se preparar para mudanças no trânsito entre esta sexta-feira (15/5) e domingo (17/5), período em que será realizada a 1ª Maratona Oficial de Belo Horizonte. A BHTRANS montou uma operação especial de trânsito e de transporte para acompanhar as provas esportivas. Faixas de pano serão implantadas para a orientação dos condutores quanto aos desvios operacionais e reservas de área.

As intervenções começam na sexta-feira à noite, durante a Corrida Central 5K. A concentração dos atletas será realizada dentro do Parque Municipal, a partir das 19h, com largada prevista para as 21h. O percurso vai passar por ruas e avenidas importantes do Hipercentro da capital, como Avenida Afonso Pena, Rua da Bahia, Avenida Amazonas, Avenida João Pinheiro, Rua Sapucaí e Avenida Álvares Cabral.

Para permitir a passagem dos corredores, a BHTRANS fará bloqueios temporários em diversos cruzamentos e trechos. Entre os pontos com alterações estão a Avenida Álvares Cabral, no trecho entre Rua Goiás e Avenida Afonso Pena; a Avenida Augusto de Lima, entre Rua da Bahia e Avenida Álvares Cabral; além de cruzamentos da Avenida Amazonas com as ruas Espírito Santo, Caetés e dos Timbiras.

Em alguns trechos, o trânsito funcionará em sistema compartilhado entre veículos e atletas, com separação por faixas de isolamento e acompanhamento de agentes da BHTRANS, Guarda Municipal e Polícia Militar. A Prefeitura informou que faixas de pano já começaram a ser instaladas para orientar os condutores sobre desvios e reservas de área.

As mudanças também vão atingir o transporte coletivo. Linhas de ônibus que circulam pela Avenida Afonso Pena e pela região do hipercentro terão itinerários alterados temporariamente. Os desvios passarão por vias como Avenida João Pinheiro, Avenida Augusto de Lima, Rua São Paulo e Avenida Amazonas.

No sábado (16/5) a programação será dedicada à Corrida Kids. As atividades acontecerão dentro do Parque Municipal e não terão impacto na circulação de veículos.

A maior mobilização operacional será no domingo (17/5) , quando será disputada a Maratona Oficial de BH. A concentração dos participantes começará às 4h, na Praça da Estação, na Avenida dos Andradas, e a largada será às 5h.

O percurso da prova passará por importantes corredores viários da capital, incluindo Avenida dos Andradas, Avenida do Contorno, Avenida Tereza Cristina e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, seguindo até a Arena MRV. O trajeto também avança em direção à divisa com Sabará antes do retorno à Praça da Estação.

No domingo, algumas das principais intervenções ocorrerão na Avenida dos Andradas, entre o Viaduto da Floresta e a Rua dos Carijós, além de trechos próximos ao Viaduto Leste e à Avenida Silviano Brandão. Os viadutos da Floresta e Leste também terão bloqueios parciais relacionados ao eixo de ligação com a Praça da Estação.

Outro ponto de atenção será a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. No trecho entre a Praça das Jabuticabeiras e o Viaduto da Massa, os corredores utilizarão a pista interna em sentido contrário ao fluxo normal dos veículos, exigindo desvios operacionais montados pela BHTRANS.

As alterações no trânsito também provocarão mudanças em diversas linhas do transporte coletivo no domingo. Ônibus que normalmente passam pela Avenida dos Andradas, Avenida do Contorno e Viaduto da Floresta serão desviados para corredores alternativos, como Avenida Francisco Sales, Avenida Bernardo Monteiro, Avenida Carandaí e Avenida Augusto de Lima.

A orientação da Prefeitura é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e evitem circular pelas áreas interditadas nos horários das provas. Pedestres e ciclistas também devem respeitar a sinalização temporária e as orientações dos agentes de trânsito para evitar acidentes e garantir a fluidez da operação durante o fim de semana.

Confira as intervenções no trânsito:

Sexta-feira (15/2)

Interdição da Av. Álvares Cabral, entre R. Goiás e Av. Afonso Pena: o desvio para acesso à Av. Afonso Pena será pelas Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, R. São Paulo, Av. Afonso Pena.

Interdição da Av. Augusto de Lima, entre a R. da Bahia e a Av. Álvares Cabral: o desvio será realizado pela R. da Bahia.

Interdição da Av. Amazonas com R. dos Tamoios: o desvio será feito pela R. dos Tamoios, Av. Afonso Pena

Interdição da R. dos Tupis com a R. Espírito Santo: o desvio para acesso à Av. do Contorno ou Av. dos Andradas pela R. Espírito Santo será pelas R. Espírito Santo, R. dos Tupis, R. Rio de Janeiro, R. dos Goitacazes, R. São Paulo, Av. Afonso Pena.

Interdição da Av. Afonso Pena com R. Pernambuco: desvio pela Av. Afonso Pena, R. Pernambuco, Av. Carandaí, Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima.

Interdição da R. Espírito Santo com Av. Augusto de Lima: os desvios serão pela R. Espírito Santo, Av. Augusto de Lima, R. São Paulo.

Interdição da R. dos Caetés, com R. Espírito Santo: desvio pela R. Caetés, R. Espírito Santo, Av. do Contorno.

Interdição da R. dos Timbiras com R. da Bahia: desvio pela Rua da Bahia, Av. Bias Fortes.

Interdição da R. dos Aimorés com R. da Bahia: desvio pela Rua da Bahia, Av. Bias Fortes.

Interdição da R. Bernardo Guimarães com R. da Bahia: desvio pela Rua da Bahia, Av. Bias Fortes.

Interdição da Alameda da Educação: desvio Gonçalves Dias, R. da Bahia, Av. Bias Fortes.

Interdição da Alameda da Segurança: desvio pela Av. Brasil, R. Cláudio Manoel, R. Alagoas, R. Gonçalves Dias.

Domingo (17/5)

Interdição da Avenida dos Andradas, entre o Viaduto da Floresta e Rua dos Carijós, em ambos os sentidos;

Interdição dos viadutos da Floresta e Leste (apenas o eixo de ligação entre a Av. Pres. Antônio Carlos com a Praça da Estação). Os demais acessos à Área Central não terão impacto no trânsito;

Interdição da Avenida dos Andradas, entre a Avenida Silviano Brandão e Praça da Estação, no sentido Centro;

No trecho da Avenida Pres. Juscelino Kubitscheck, entre a Praça da Jabuticabeiras (rotatória) com a Avenida Tereza Cristina e o viaduto da Massa, os atletas vão correr na pista interna no contrafluxo, onde será necessário o desvio de trânsito.

Desvios

Interdição do Viaduto da Floresta, os desvios serão:

Rua Floresta, passando para a Avenida do Contorno, R. Itajubá, Av. Francisco Sales, Viaduto Francisco Sales, Av. Bernardo Monteiro, Av. Prof. Alfredo Balena, Av. Carandaí, R. dos Guajajaras, Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima.

Av. do Contorno, seguindo para R. Itajubá, R. Dona Maria Inês, R. Santa Maria, R. Dona Leonidea Leite, R. Pouso Alegre, R. Itajubá, Av. Francisco Sales, Viaduto Francisco Sales, Av. Bernardo Monteiro, Av. Prof. Alfredo Balena, Av. Carandaí, R. dos Guajajaras, Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima.

Interdição da Avenida dos Andradas (Praça da Estação) para concentração dos atletas, o desvio para acesso à Estação Ferroviária: Rua dos Tupinambás, Rua Aarão Reis, Rua dos Caetés.

Interdição dos retornos da Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, próximo ao parque das Jabuticabeiras, os desvios serão:

Desvio sentido Contagem: Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, retorno na Alça de acesso ao viaduto da Av. Pres. Juscelino Kubitscheck (prox. Ao parque do Calafate), Av. Pres. Juscelino Kubitschek (sentido Contagem).

Desvio sentido Belo Horizonte: Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, Av. Vereador Cícero Idelfonso, R. Imbiaça, Av. Santa Matilde, R. Bacuri, retorna para a Av. Vereador Cícero Idelfonso, Av. Pres. Juscelino Kubitschek (Sentido Belo Horizonte).

Interdição da Avenida do Contorno com Viaduto Itamar Franco:

Desvio para acesso a Av. Tereza Cristina: Av. do Contorno, R. Ituiutaba, R. Gimirim, R. dos Pampas, Viaduto. Santa Quitéria, R. Riachuelo, R. Lima Duarte, Av. Tereza Cristina.

Desvio para quem vem da Rua Bom Sucesso, sentido centro: R. Bom Sucesso, Av.Pres. Juscelino Kubitschek, Viaduto Dep. Ulisses Guimarães, R. Bimbarra, Av. Tereza Cristina.

Interdição da Rua Coração Eucarístico de Jesus, o desvio será:

Desvio para quem vem da R. Dom Joaquim Silvério: R. Dom Joaquim Silvério, Praça. Cardeal Dom Serafim, R. Dom Joaquim Silvério, Av. Vereador Cícero Idelfonso, R. Imbiaça, Av. Santa Matilde, R. Bacuri, retorna para a Av. Vereador Cícero Idelfonso, Av. Pres. Juscelino Kubitschek (Sentido Belo Horizonte).

Desvio para quem vem da R. Dom Prudêncio Gomes: R. Dom Prudêncio Gomes, R. Coração Eucarístico de Jesus, Praça Cardeal Dom Serafim, R. Dom Joaquim Silvério, Av. Vereador Cícero Idelfonso, R. Imbiaça, Av. Santa Matilde, R. Bacuri, retorna para a Av. Vereador Cícero Idelfonso, Av. Pres. Juscelino Kubitschek (Sentido Belo Horizonte).

Desvio para quem vem da R. Coração Eucarístico de Jesus: R. Coração Eucarístico de Jesus, Pça. Cardeal Dom Serafim, R. Dom Joaquim Silvério, Av. Vereador Cícero Idelfonso, R. Imbiaça, Av. Santa Matilde, R. Bacuri, retorna para a Av. Vereador Cícero Idelfonso, Av. Pres. Juscelino Kubitschek (Sentido Belo Horizonte).

Transporte coletivo

Com as alterações no trânsito, diversas linhas do transporte coletivo terão os itinerários alterados e pontos de ônibus remanejados. Confira a lista completa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima