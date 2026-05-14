Medalhista olímpico participa de maratona em BH

A estreia da Maratona Oficial de Belo Horizonte contará com o medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima. O ex-atleta lidera o pelotão do SESC na Corrida Central de 5 km na sexta-feira (15), com largada no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, e participa de um bate-papo aberto ao público no sábado (16), na Vila da Maratona.

À noite, ele volta a liderar o pelotão do SESC na Corrida Central de 5 km, que abre a programação esportiva da maratona, com largada às 21h e percurso passando por pontos como a Praça da Liberdade e o Viaduto Santa Tereza.

Já no sábado pela manhã, participa de um bate-papo gratuito na Vila da Maratona, espaço montado dentro do parque. O encontro será às 9h, com mediação de Marcelo Camargo, reunindo público, corredores e admiradores do esporte para uma conversa sobre trajetória, desafios e bastidores da carreira do ex-maratonista. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Ticket Sports.

Vanderlei construiu uma trajetória que começou no interior do Paraná, em meio ao trabalho rural, até se consolidar como um dos principais maratonistas do país. Ganhou projeção internacional nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, quando, mesmo após ser prejudicado durante a prova, concluiu a maratona e conquistou a medalha de bronze, episódio que marcou o esporte mundial e lhe rendeu reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional pelo espírito esportivo.

Maratona Oficial de Belo Horizonte

A programação do fim de semana será concentrada na Vila da Maratona, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. O espaço abre nesta quinta-feira (14), com retirada de kits, e ficará aberto ao público durante todo o evento, com atrações culturais, palestras, música, stand-up comedy, ativações de patrocinadores, área de bem-estar e gastronomia mineira.

A Corrida Central Night Run de 5 km abre a programação na sexta-feira, com largada no Parque Municipal e percurso passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza. A largada havia sido anunciada inicialmente na Praça da Estação, mas foi alterada para concentrar a prova no mesmo eixo da Vila da Maratona, facilitando o deslocamento de atletas e público.

No sábado, será a vez da Corrida Kids, também no Parque Municipal, com largada às 10h e percursos de até 420 metros, adaptados por faixa etária.

No domingo, acontece a prova principal. Os atletas podem correr os 42 km individualmente ou em revezamento, com 21 km para cada participante. A largada será às 5h, na Praça da Estação, com saídas em ondas para organizar o fluxo.

O percurso passa por pontos como Serraria Souza Pinto, Viaduto Santa Tereza, Horto Florestal, Universidade Federal de Minas Gerais, Arena MRV, Complexo Esportivo do Pompéia e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral. O trajeto tem altimetria de 192 metros e tempo limite de seis horas.

Segundo o organizador Lucas Condurú Davis, o objetivo foi equilibrar desempenho e experiência urbana. “A ideia foi construir um trajeto que funcionasse bem do ponto de vista técnico, mas que também atravesse diferentes regiões da cidade”, afirma.

Quem quiser um desafio extra pode participar do Desafio Pão de Queijo com Doce de Leite Itambé, que combina a maratona de 42 km com uma corrida noturna de 5 km.

A estrutura do evento terá guarda-volumes gratuito e postos médicos na Vila da Maratona, na Praça da Estação e em pontos estratégicos do percurso. A recomendação é que os atletas cheguem com pelo menos uma hora de antecedência, especialmente no domingo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Penna