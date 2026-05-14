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TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Venda de passagens para Trem de Férias da Vale começa neste sábado

Serviço especial da Estrada de Ferro Vitória a Minas volta a operar durante as férias escolares com trajetos entre Cariacica e Belo Horizonte no horário noturno

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Repórter
14/05/2026 18:59

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Trem da Estrada de Ferro Vitória a Minas
Trem da Estrada de Ferro Vitória a Minas crédito: Reprodução/Marcus Orlandi de Simoni

A Vale inicia neste sábado (17/5) a venda de passagens para as viagens noturnas do Trem de Férias da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que voltará a operar durante todo o mês de julho entre Cariacica (ES) e Belo Horizonte (MG). O serviço especial será realizado entre os dias 1º/7 e 31/7, e faz parte da estratégia da companhia para ampliar a oferta de transporte ferroviário no período de alta demanda das férias escolares.

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A operação noturna repete o modelo lançado em janeiro deste ano, quando cerca de 30 mil passagens foram comercializadas, segundo a empresa. O trem circula diariamente e mantém embarques nas estações de Pedro Nolasco, em Cariacica, às 18h, e de Belo Horizonte, às 19h. Os horários das demais paradas poderão sofrer pequenos ajustes operacionais ao longo do trajeto.

Os bilhetes poderão ser adquiridos pela internet, no aplicativo Trem de Passageiros Vale e nas bilheterias autorizadas. Para o percurso completo entre Espírito Santo e Minas Gerais, as tarifas permanecem as mesmas praticadas nas viagens diurnas: R$ 87 na classe econômica e R$ 125 na executiva.

A Vale informou que o Trem de Férias faz parte dos compromissos assumidos junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) durante o processo de renovação da concessão da EFVM. A iniciativa também busca atender à demanda de passageiros por alternativas de deslocamento no período noturno, especialmente durante os meses de maior movimentação turística.

Ao todo, o serviço terá embarque e desembarque em 14 estações ao longo da ferrovia, repetindo a configuração adotada na primeira operação do trem noturno. Entre os trechos atendidos está a ligação entre Itabira e Nova Era, em Minas Gerais.

A Estrada de Ferro

A Estrada de Ferro Vitória a Minas é atualmente a única ferrovia brasileira com operação regular diária de trem de passageiros de longa distância. O trajeto completo possui 664 quilômetros e duração média de 13 horas e meia. Os vagões contam com ar-condicionado, tomadas elétricas, carro restaurante, lanchonete e espaços adaptados para passageiros com mobilidade reduzida.

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