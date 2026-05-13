Frio intenso: 7 cuidados com a saúde para evitar doenças no inverno

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Uma intensa massa de ar polar que chegou ao país na última sexta-feira (8/5) continua derrubando as temperaturas em diversas regiões do Brasil, acendendo um alerta para a saúde. Com o frio, ambientes fechados e a baixa umidade do ar criam o cenário ideal para a propagação de vírus respiratórios, como os da gripe e do resfriado. Adotar cuidados simples no dia a dia é fundamental para fortalecer o sistema imunológico e atravessar a estação sem maiores problemas.

Manter o corpo protegido exige mais do que apenas um bom agasalho. A atenção deve se voltar para hábitos que, muitas vezes, são deixados de lado quando os termômetros caem, como nesta primeira grande onda de frio de 2026, como a hidratação e a ventilação dos cômodos. Essas práticas ajudam a criar barreiras naturais contra micro-organismos e diminuem as chances de contaminação, especialmente em locais de grande circulação de pessoas.

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Confira sete dicas práticas para se proteger do frio e evitar doenças:

Mantenha a hidratação em dia: no frio, a sensação de sede diminui, mas o corpo continua precisando de água. Manter-se hidratado é vital para que as mucosas do sistema respiratório não fiquem ressecadas, pois elas funcionam como uma barreira física contra vírus e bactérias. Capriche na alimentação: invista em uma dieta rica em vitaminas e minerais, que são essenciais para o sistema imunológico. Alimentos com vitamina C, como laranja e limão, além de vegetais verde-escuros e leguminosas, ajudam a fortalecer as defesas do organismo. Ventile os ambientes: a tendência no frio é manter portas e janelas fechadas, o que concentra vírus no ar. É importante abrir os cômodos por alguns minutos todos os dias para permitir a circulação e renovação do ar, diminuindo o risco de contágio. Busque um equilíbrio para renovar o ar sem criar correntes geladas por muito tempo. Lave as mãos com frequência: o hábito simples de lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel é uma das formas mais eficazes de evitar a transmissão de doenças respiratórias. Evite também tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas, pois são um dos principais vetores de contaminação. Vista-se em camadas: em vez de usar uma única peça de roupa muito grossa, opte por vestir várias camadas mais finas. Essa técnica permite que você se adapte melhor às variações de temperatura entre ambientes internos e externos, evitando choques térmicos que podem fragilizar o corpo. Priorize a qualidade do sono: dormir bem é crucial para a imunidade. Durante o sono, o corpo produz proteínas importantes para combater infecções. Uma rotina de descanso adequada, com sete a oito horas por noite, fortalece o sistema de defesa. Verifique o cartão de vacinação: a vacinação contra a gripe é uma ferramenta de prevenção fundamental, especialmente para grupos de risco. A vacina reduz as chances de complicações e casos graves da doença. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.