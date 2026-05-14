Recém-nascido de quatro dias é socorrido por agentes da Guarda Municipal

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um bebê de apenas quatro dias foi salvo por agentes da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte após se engasgar na noite dessa quarta-feira (13/5), no Bairro Pompéia, na Região Leste da capital mineira. A mãe procurou ajuda no Departamento de Ensino da corporação, onde os guardas realizaram manobras de desengasgo e acionaram atendimento médico de emergência para garantir o socorro imediato do recém-nascido.

De acordo com a corporação, a mulher, de 30 anos, chegou ao local pedindo ajuda ao perceber que o filho apresentava dificuldades para respirar. Diante da gravidade da situação, um dos agentes iniciou os primeiros socorros ainda dentro da unidade da corporação.

Ao mesmo tempo, outro guarda entrou em contato com um agente que atua na UPA Leste e organizou o transporte da criança em viatura até a unidade de saúde. A articulação permitiu que a equipe médica estivesse pronta para dar continuidade ao atendimento assim que o bebê chegasse ao local.

O recém-nascido foi levado para a unidade de pronto atendimento acompanhado da mãe, permaneceu em observação médica e recebeu alta nesta quinta-feira (14/5).

Segundo a corporação, a rapidez e a atuação integrada dos agentes foram fundamentais para evitar que o caso tivesse consequências mais graves.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges