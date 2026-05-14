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LOCALIZADO EM SANTA LUZIA

Suspeito de roubos violentos contra motoristas de app é preso na Grande BH

Jovem de 21 anos faria parte de um grupo criminoso que utilizava "arma de fogo e violência física para subjugar as vítimas", segundo a Polícia Civil

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
14/05/2026 20:20 - atualizado em 14/05/2026 20:33

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Investigação foi conduzida pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA)
Investigação foi conduzida pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA) crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 21 anos, suspeito de uma sequência de roubos violentos cometidos contra motoristas de aplicativo, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (14/5), em Santa Luzia (MG), na Grande BH. 

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Conforme a instituição policial, o homem faria parte de um grupo criminoso especializado em ataques a motoristas vinculados a plataformas de transporte. 

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A identificação da organização criminosa foi feita pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA).

A investigação começou em dezembro do ano passado e revelou que os envolvidos no esquema solicitavam corridas em locais públicos de grande circulação em Belo Horizonte e, durante o trajeto, anunciavam o assalto, “utilizando arma de fogo e violência física para subjugar as vítimas”.

"Os motoristas eram mantidos sob restrição de liberdade dentro dos próprios veículos e abandonados posteriormente em áreas isoladas. Em um dos casos apurados, a vítima foi amarrada com o cabo do carregador de telefone celular. Os investigados utilizavam os celulares e os cadastros das vítimas nos aplicativos para solicitar novas corridas e atrair outros motoristas, ampliando a sequência de crimes", declarou a Polícia Civil no comunicado em que divulgou a prisão à imprensa.

Somente o jovem preso preventivamente nesta quinta-feira foi relacionado a pelo menos quatro roubos entre abril e dezembro de 2025. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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A Polícia Civil não informou quantas pessoas já foram identificadas. O comunicado não cita outras prisões. A reportagem entrou em contato com a assessoria da instituição policial e aguarda retorno.

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