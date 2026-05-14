Suspeito de roubos violentos contra motoristas de app é preso na Grande BH
Jovem de 21 anos faria parte de um grupo criminoso que utilizava "arma de fogo e violência física para subjugar as vítimas", segundo a Polícia Civil
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Um homem de 21 anos, suspeito de uma sequência de roubos violentos cometidos contra motoristas de aplicativo, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (14/5), em Santa Luzia (MG), na Grande BH.
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Conforme a instituição policial, o homem faria parte de um grupo criminoso especializado em ataques a motoristas vinculados a plataformas de transporte.
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A identificação da organização criminosa foi feita pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA).
A investigação começou em dezembro do ano passado e revelou que os envolvidos no esquema solicitavam corridas em locais públicos de grande circulação em Belo Horizonte e, durante o trajeto, anunciavam o assalto, “utilizando arma de fogo e violência física para subjugar as vítimas”.