Suspeito de roubos violentos contra motoristas de app é preso na Grande BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 21 anos, suspeito de uma sequência de roubos violentos cometidos contra motoristas de aplicativo, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (14/5), em Santa Luzia (MG), na Grande BH.

Conforme a instituição policial, o homem faria parte de um grupo criminoso especializado em ataques a motoristas vinculados a plataformas de transporte.

A identificação da organização criminosa foi feita pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA).

A investigação começou em dezembro do ano passado e revelou que os envolvidos no esquema solicitavam corridas em locais públicos de grande circulação em Belo Horizonte e, durante o trajeto, anunciavam o assalto, “utilizando arma de fogo e violência física para subjugar as vítimas”.

"Os motoristas eram mantidos sob restrição de liberdade dentro dos próprios veículos e abandonados posteriormente em áreas isoladas. Em um dos casos apurados, a vítima foi amarrada com o cabo do carregador de telefone celular. Os investigados utilizavam os celulares e os cadastros das vítimas nos aplicativos para solicitar novas corridas e atrair outros motoristas, ampliando a sequência de crimes", declarou a Polícia Civil no comunicado em que divulgou a prisão à imprensa.