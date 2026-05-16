Medalhista olímpico participa de bate-papo na Maratona de BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

O medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima participou de um bate-papo aberto ao público na Vila da Maratona, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, durante a programação da primeira Maratona Oficial da capital mineira neste sábado (16/5). O ex-maratonista também liderou o pelotão do Sesc na Corrida Central de 5 km, que abriu a programação esportiva do evento na noite dessa sexta-feira (15/5).

O encontro, mediado por Marcelo Camargo, reuniu corredores e admiradores do esporte para discutir a trajetória, os desafios e os bastidores da carreira do ex-maratonista.

Durante a conversa, Vanderlei relembrou momentos marcantes da carreira, incluindo a participação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando foi o responsável por acender a Chama Olímpica no Maracanã. No relato, o ex-atleta comparou a subida até a pira a uma trajetória de superação construída ao longo da vida esportiva.

"Cada um daqueles degraus era como uma etapa da minha carreira e da minha vida. Fui celebrando tudo aquilo que vivi, um processo de muita seriedade, comprometimento e esperança. Quando cheguei lá em cima, pensei: 'Valeu a pena traçar esse caminho, mesmo difícil, para chegar nesse momento glorioso'. Então, falei assim: 'Nossa, a luz realmente existe no fim do túnel'", declarou.

Antes de participar da corrida de 5 quilômetros, Vanderlei deu entrevista ao Estado de Minas e destacou a relação afetiva que mantém com Belo Horizonte e a Volta Internacional da Pampulha, prova que venceu em 1999 e 2002. O ex-atleta também relembrou o recorde conquistado na competição e destacou que retornar à capital mineira representa uma celebração de sua trajetória no esporte.

"Tenho uma relação muito afetiva com BH: a Volta da Pampulha, o bicampeonato, o recorde da prova e outros momentos que marcaram essa estada minha em Minas. E, hoje, com certeza, (a participação no evento deste fim de semana) vem coroar tudo aquilo que foi minha história e relação com a cidade. Estou muito feliz por estar aqui", ressaltou.

Trajetória

A trajetória de Vanderlei começou no interior do Paraná, onde atuava como trabalhador rural. Com muito esforço, ele se consolidou como um dos principais maratonistas do país. A projeção internacional veio nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004: ele liderou a maior parte da maratona, mas foi bloqueado pelo irlandês Neil Horan e perdeu vários segundos. O atleta ainda conseguiu voltar à liderança, mas acabou concluindo a prova em terceiro lugar, faturando a medalha de bronze.

O episódio marcou o esporte mundial e rendeu a Vanderlei reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, que lhe concedeu a Medalha Pierre de Coubertin por espírito esportivo.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata