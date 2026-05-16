Assine
overlay
Início Gerais
CENTRAL NIGHT RUN

Medalhista olímpico prestigia Maratona: 'BH faz parte da minha vida'

Vanderlei Cordeiro, vencedor da medalha de bronze na maratona dos Jogos de Atenas, na Grécia, em 2004, participou da prova de abertura do evento

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
AC
Alexandre Carneiro
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
16/05/2026 00:05

compartilhe

SIGA
×
Vanderlei Cordeiro, à direita, liderou o pelotão do Sesc na prova Central Night Run, de 5 km de extensão, nesta sexta-feira (15/5)
Vanderlei Cordeiro, à direita, liderou o pelotão do Sesc na prova Central Night Run, de 5 km de extensão, nesta sexta-feira (15/5) crédito: Larissa Leone/EM/D.A.Press

primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte conta com uma presença especial: a do ex-atleta olímpico Vanderlei Cordeiro, que ganhou a medalha de bronze na maratona dos Jogos de Atenas, na Grécia, em 2004. O corredor liderou o pelotão do Sesc na prova de abertura do evento, a Central Night Run, realizada na noite desta sexta-feira (15/5), e manifestou carinho pela capital mineira: "BH faz parte da minha história e da minha vida", declarou. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vanderlei lembrou as vitórias que obteve na Volta Internacional da Pampulha, em 1999 e em 2002. “Tenho uma relação muito afetiva com BH: a Volta da Pampulha, o bicampeonato, o recorde da prova, e outros momentos que marcaram essa estada minha em Minas. E, hoje, com certeza, vem coroar tudo aquilo que foi a minha história e a relação com a cidade”, afirmou. “Estou muito feliz por estar aqui”, concluiu.

O ex-maratonista também faz parte da programação especial da Vila da Maratona no sábado (16/5): ele participará de um bate-papo, aberto ao público, sobre a própria trajetória, além dos desafios e bastidores da carreira.

Trajetória

A trajetória de Vanderlei começa no interior do Paraná, onde atuava como trabalhador rural. Com muito esforço, ele se consolidou como um dos principais maratonistas do país. A projeção internacional veio nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004: ele liderou a maior parte da maratona, mas foi bloqueado pelo irlandês Neil Horan e perdeu vários segundos. O atleta ainda conseguiu voltar à liderança, mas acabou concluindo a prova em terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze.

Leia Mais

O episódio marcou o esporte mundial e rendeu a Vanderlei reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, que lhe concedeu a Medalha Pierre de Coubertin pelo espírito esportivo. O ex-maratonista também teve a honra de acender a Chama Olímpica na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Próximas etapas da Maratona

Neste sábado (16/5), às 10h, será realizada a Corrida Kids, com percursos de até 420 metros no interior do Parque Municipal, adaptados por faixa etária. A idade mínima para participar da prova infantil é de 4 anos.

Já no domingo (17/5), acontecerá a prova principal, que deve atrair cerca de 12,4 mil corredores. Os atletas poderão correr individualmente, nos 42 km, ou em revezamento, com 21 km para cada corredor. A largada será às 5h, na Praça da Estação, com saída em ondas, para organizar o fluxo.

O percurso da prova mais longa passa por pontos como Serraria Souza Pinto, Horto Florestal, Universidade Federal de Minas Gerais, Arena MRV e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral. O trajeto tem altimetria de 192 metros e limite de seis horas para conclusão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

.

Tópicos relacionados:

de maratona medalhista olimpico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay