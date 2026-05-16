Medalhista olímpico prestigia Maratona: 'BH faz parte da minha vida'

A primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte conta com uma presença especial: a do ex-atleta olímpico Vanderlei Cordeiro, que ganhou a medalha de bronze na maratona dos Jogos de Atenas, na Grécia, em 2004. O corredor liderou o pelotão do Sesc na prova de abertura do evento, a Central Night Run, realizada na noite desta sexta-feira (15/5), e manifestou carinho pela capital mineira: "BH faz parte da minha história e da minha vida", declarou.



Vanderlei lembrou as vitórias que obteve na Volta Internacional da Pampulha, em 1999 e em 2002. “Tenho uma relação muito afetiva com BH: a Volta da Pampulha, o bicampeonato, o recorde da prova, e outros momentos que marcaram essa estada minha em Minas. E, hoje, com certeza, vem coroar tudo aquilo que foi a minha história e a relação com a cidade”, afirmou. “Estou muito feliz por estar aqui”, concluiu.

O ex-maratonista também faz parte da programação especial da Vila da Maratona no sábado (16/5): ele participará de um bate-papo, aberto ao público, sobre a própria trajetória, além dos desafios e bastidores da carreira.

Trajetória

A trajetória de Vanderlei começa no interior do Paraná, onde atuava como trabalhador rural. Com muito esforço, ele se consolidou como um dos principais maratonistas do país. A projeção internacional veio nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004: ele liderou a maior parte da maratona, mas foi bloqueado pelo irlandês Neil Horan e perdeu vários segundos. O atleta ainda conseguiu voltar à liderança, mas acabou concluindo a prova em terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze.

O episódio marcou o esporte mundial e rendeu a Vanderlei reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, que lhe concedeu a Medalha Pierre de Coubertin pelo espírito esportivo. O ex-maratonista também teve a honra de acender a Chama Olímpica na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Próximas etapas da Maratona

Neste sábado (16/5), às 10h, será realizada a Corrida Kids, com percursos de até 420 metros no interior do Parque Municipal, adaptados por faixa etária. A idade mínima para participar da prova infantil é de 4 anos.

Já no domingo (17/5), acontecerá a prova principal, que deve atrair cerca de 12,4 mil corredores. Os atletas poderão correr individualmente, nos 42 km, ou em revezamento, com 21 km para cada corredor. A largada será às 5h, na Praça da Estação, com saída em ondas, para organizar o fluxo.

O percurso da prova mais longa passa por pontos como Serraria Souza Pinto, Horto Florestal, Universidade Federal de Minas Gerais, Arena MRV e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral. O trajeto tem altimetria de 192 metros e limite de seis horas para conclusão.

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