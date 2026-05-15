Maratona de BH começa com 4.000 atletas disputando corrida de 5 km

Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte. Na noite desta sexta-feira (15/5), cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run. Os participantes saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e entraram na Av. Afonso Pena para completar um percurso de 5 km de extensão, que passou pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza.

O organizador da corrida, Lucas Condurú Davis, explica que o objetivo da prova desta sexta é fazer uma espécie de aquecimento para a maratona propriamente dita, que será realizada neste domingo (17/5). “Aqui, a ideia não é desempenho, não é correr rápido, e sim aproveitar e conhecer o centro de Belo Horizonte, que é maravilhoso”, diz.

Delor Celestino da Costa Junior, de 47 anos, é um dos participantes da prova de 5 km, mas também disputará uma prova de longa duração: será a estreia dele nesse tipo de corrida. “Eu me inscrevi para me desafiar para a primeira maratona”, explica.

O participante conta que começou a praticar esportes e a cuidar melhor da própria saúde após a pandemia de Covid-19. “O movimento de começar a correr me ajudou, primeiro a sair do sedentarismo e, com o tempo, trouxe outras disciplinas. Então, busquei melhorar a qualidade do sono, me alimentar melhor”, relata Delor, que já sente os efeitos dos hábitos mais saudáveis. “Quando comecei a correr, estava com 106 quilos; agora, estou com 92 kg”, diz.

Para Cinthia de Souza Oliveira, 49 anos, que também vive na capital mineira, a participação em maratonas não é novidade: ela corre há 13 anos e já disputou outras provas do gênero, em diferentes cidades. Mesmo assim, não esconde que fez uma preparação, que incluiu exercícios e alimentação, para a corrida deste domingo. Presente também na Central Night Run, ela se diz feliz com o evento. "Eu fiquei muito empolgada, porque é uma maratona em Belo Horizonte, minha cidade".

Largada ocorreu no interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti Marcos Vieira/EM/D.A.Press Prova é aberta tanto a atletas amadores quanto a profissionais Marcos Vieira/EM/D.A.Press Percurso, de 5 km, incluiu o Viaduto Santa Tereza Marcos Vieira/EM/D.A.Press Após a largada, corredores tomaram a Av. Afonso Pena Marcos Vieira/EM/D.A.Press Cerca de 4.000 pessoas participaram da corrida Central Night Run Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Já André Jesus, de 39 anos, veio de São Paulo para disputar a corrida em Belo Horizonte. Ele participará da maratona em revezamento com um amigo e aprova a iniciativa. “É muito importante ver esse movimento acontecendo agora, porque ele resgata esse olhar da dignidade da cidade, do corredor e do social. E movimenta a economia da cidade”, afirma.

Próximas etapas

Neste sábado (16/5), às 10h, será realizada a Corrida Kids, com percursos de até 420 metros no interior do Parque Municipal, adaptados por faixa etária. A idade mínima para participar da prova infantil é de 4 anos.

Já no domingo (17/5), acontecerá a prova principal, que deve atrair cerca de 12,4 mil corredores. Os atletas poderão correr individualmente, nos 42 km, ou em revezamento, com 21 km para cada corredor. A largada será às 5h, na Praça da Estação, com saída em ondas, para organizar o fluxo.

O percurso da prova mais longa passa por pontos como Serraria Souza Pinto, Horto Florestal, Universidade Federal de Minas Gerais, Arena MRV e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral. O trajeto tem altimetria de 192 metros e limite de seis horas para conclusão.

Condurú pontua que, enquanto a prova desta sexta fará com que os participantes tenham um panorama do centro da capital, o trajeto da maratona fará um tour mais completo por diversas regiões da cidade. Os corredores cruzarão, literalmente, a cidade de leste a oeste, passando perto das divisas com os municípios de Sabará e Contagem.

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“A ideia é trazer para Belo Horizonte uma maratona para chamar de sua; que seja uma maratona que mostre a cidade fora do óbvio, da Lagoa da Pampulha”, elucida. “A gente começou a organizar a maratona em 2025, a partir de um sonho”, conclui o organizador.