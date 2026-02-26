Centauro Desbrava: corrida em BH abre calendário do projeto em 2026
Prova acontece em março e celebra aniversário da marca com edição especial do tênis Corre 4; veja como garantir sua inscrição e o kit comemorativo
Belo Horizonte vai receber o circuito de corrida de rua Centauro Desbrava em 22 de março de 2026. O evento, que chega ao seu terceiro ano, terá provas de 5km e 10km, com largada na Praça da Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul. A etapa mineira abre o calendário de corridas do projeto neste ano.
A grande atração desta edição é uma parceria com a Olympikus para celebrar os 45 anos da Centauro. Os corredores poderão adquirir um kit exclusivo que inclui uma edição limitada do tênis Corre 4, um dos modelos mais populares do Brasil. A iniciativa oferece uma oportunidade única para os participantes garantirem o calçado comemorativo.
Como garantir a inscrição e o tênis exclusivo
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site oficial do Centauro Desbrava. Os participantes podem escolher entre quatro opções de kits, pensados para diferentes perfis de corredores, com valores que variam de R$ 129 a R$ 699. Apenas o kit mais completo dá direito ao tênis exclusivo.
Conheça as opções disponíveis:
-
Kit Econômico (R$ 129): garante número de peito e medalha de participação.
-
Kit Essencial (R$ 199): inclui número de peito, medalha e a camiseta oficial da prova.
-
Kit Premium (R$ 259): oferece o pacote com camiseta, um par de meias, boné, número de peito e medalha.
-
Kit Desbrava (R$ 699): além do pacote completo, traz o tênis Olympikus Corre 4 comemorativo. São apenas 200 unidades disponíveis neste formato, que também inclui um copo exclusivo de brinde.
Quem se inscreve na prova ganha um benefício imediato: 20% de desconto em produtos na loja da Centauro onde o kit for retirado. Os participantes também podem usar o aplicativo Spoint, que converte a atividade física em pontos para usar em compras na rede.
O evento promete ir além da corrida. Com o conceito “Deixe sua marca na pista”, o circuito terá experiências musicais e ativações de patrocinadores. Um dos destaques será um espaço para gravação personalizada de medalhas, permitindo que os atletas registrem seu tempo logo após a chegada.
Serviço: Centauro Desbrava em Belo Horizonte
Data da prova: 22 de março de 2026
Local: Praça da Assembleia - Santo Agostinho, Belo Horizonte
Horário da largada: 6h
Retirada do kit:
Data: 21 de março de 2026
Local: Loja Centauro do Shopping Cidade – Rua dos Tupis, 337, Centro
Horário: 10h às 20h
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.