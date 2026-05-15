Mineiros vencem prova de abertura da Maratona de BH

A prova Central Night Run, nesta sexta-feira (15/5), que marcou a abertura da Maratona Oficial de Belo Horizonte, foi dominada por atletas mineiros. Paulo Henrique da Silva, o Peninha, de 37 anos, venceu a categoria masculina: ele reside em Contagem, na Região Metropolitana da capital. Já entre as participantes femininas, a ganhadora foi Paula Adriana, a Caninana, de 36 anos, de São João del-Rei, no Campo das Vertentes.

Os dois atletas estão inscritos no chamado Desafio do Pão de Queijo, que inclui tanto a Central Night Run, que perfez um trajeto de 5 km pelo centro de Belo Horizonte, quanto a maratona propriamente dita, que ocorrerá neste domingo (17/4) e terá um itinerário de 42 km. A prova mais longa fará, literalmente, os corredores atravessarem a cidade de oeste a leste.

Paulo Peninha se descreve como um atleta amador em busca da elite. Ele trabalha como técnico em radioterapia, mas relata que conseguiu conciliar a ocupação com uma boa preparação para a prova. “Venho me preparando para a maratona, e os 5 km vieram para dar aquela esquentada, para entrar com força total no Desafio do Pão de Queijo”, diz.

Entre as mulheres, degrau mais alto do pódio ficou com Paula Adriana, de São João del-Rei Larissa Leone/EM/D.A.Press

Por sua vez, Paula Caninana já atua como treinadora de corrida, mas afirma que fica emocionada só em terminar as provas das quais participa. "O processo todo mundo sabe que não é fácil, e quando a gente consegue um resultado positivo, é sensacional", comemora a atleta. "Hoje eu vim fazer uma rodagem, para soltar o corpo, e deu bom demais", complementa.

Evento

Na Central Night Run, cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, largaram do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e completaram um percurso que incluiu a Av. Afonso Pena, o Viaduto Santa Tereza e a Praça da Liberdade. O organizador da corrida, Lucas Condurú Davis, explica que o objetivo da prova desta sexta é fazer uma espécie de aquecimento para a maratona propriamente dita, que será realizada neste domingo.

“Aqui, a ideia não é desempenho, não é correr rápido, e sim aproveitar e conhecer o centro de Belo Horizonte, que é maravilhoso”, diz Condurú. Já na prova principal, que deve atrair cerca de 12,4 mil corredores, os atletas poderão correr individualmente, nos 42 km, ou em revezamento, com 21 km para cada corredor. A largada será às 5h, na Praça da Estação, com saída em ondas, para organizar o fluxo.

O percurso da prova mais longa passará por pontos como Serraria Souza Pinto, Horto Florestal, Universidade Federal de Minas Gerais, Arena MRV e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral. O trajeto tem altimetria de 192 metros e limite de seis horas para conclusão.

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Condurú pontua que, enquanto a prova desta sexta fará com que os participantes tenham um panorama do centro da capital, o trajeto da maratona fará um tour mais completo por diversas regiões da cidade. Os corredores cruzarão, literalmente, a cidade de leste a oeste, passando perto das divisas com os municípios de Sabará e Contagem.