Tradição, cultura e gastronomia do sertão em passeio a cavalo

Promover a cultura e a gastronomia do sertão do Norte de Minas, além da preservação ambiental em um passeio a cavalo por áreas de parque florestal. Com esse objetivo, será realizada neste sábado (16/5), em Montes Claros, a Cavalgada Temática Rotas – Raízes do Sertão.

O evento é organizado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), em parceria com o Núcleo do Cavalo do Norte de Minas.

Serão cerca de 150 cavaleiros, com saída às 9h de um haras na região do Cedro (BR-135), em direção ao povoado de Buriti do Campo Santo. O percurso inclui estradas vicinais e áreas do Parque Estadual da Lapa Grande, totalizando cerca de 20 quilômetros.

O presidente da ABCCMM, Dario Colares, afirma que as cavalgadas temáticas buscam valorizar a cultura e as tradições regionais. “No sul de Minas, por exemplo, a cavalgada exalta a cultura do café e do turismo. No Norte de Minas, queremos enaltecer a cultura sertaneja e as tradições do povo da região”, disse.

A associação já realizou mais de 30 edições do evento em oito estados. Em Montes Claros, além de participantes locais, são esperados cavaleiros de cidades como Belo Horizonte e Diamantina, e também do Espírito Santo.

Durante o percurso, os participantes poderão degustar comidas típicas e acompanhar apresentações de música regional. Eles serão recebidos no povoado de Buriti do Campo Santo ao som de viola. O trajeto passa pela área do Parque Estadual da Lapa Grande, destacando as belezas naturais e a preservação ambiental da região.

Cadeia produtiva do cavalo

Dario Colares destaca que a atividade também tem importância econômica. A cadeia produtiva do cavalo movimenta cerca de R$ 38 bilhões por ano no Brasil, envolvendo vendas, insumos, cuidados veterinários e geração de empregos. O cavalo Mangalarga Marchador representa cerca de 30% desse mercado, com movimentação de R$ 11,4 bilhões.

Minas Gerais lidera a criação da raça, com 14,5 mil criadores, mais da metade dos 27,4 mil filiados à ABCCMM no país. O Brasil possui cerca de 5,8 milhões de equinos, dos quais 804 mil são Mangalarga Marchador, sendo 330 mil em Minas.

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Serviço

Cavalgada Temática Rotas – Raízes do Sertão