Corrida Kids reúne 400 crianças na Maratona de BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

O segundo dia da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte começou com a Corrida Kids, que reuniu cerca de 400 crianças de 4 a 13 anos na manhã deste sábado (16/5), no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Os pequenos participaram de percursos de até 420 metros, em uma programação voltada para aproximar famílias, atletas e novas gerações do universo da corrida.

O organizador do evento, Lucas Condurú Davis, explicou que a programação do dia foi pensada como um momento de integração entre os participantes. “O sábado é um dia de descanso para a corrida principal de amanhã. Pensamos em uma programação para um dia de convivência em família aqui na vila, trazer as crianças para correr dentro do Parque Municipal e, lógico, ter muito conteúdo, palestras de atletas, para o pessoal poder adquirir um pouco mais de conhecimento”, afirmou.

Entre as famílias presentes estava a motorista Rosa Emília Alves, de 61 anos, que levou os netos Bernardo, de 13 anos, Rafael, de 7 anos, e Ana Rosa, de 5 anos, para participarem da Corrida Kids. Além de acompanhar as crianças, ela também encara o Desafio Pão de Queijo da competição: correu os 5 quilômetros na Corrida Central e participará da maratona de 42 quilômetros neste domingo (17/5).

Rosa contou que começou a correr aos 45 anos e hoje incentiva os netos a seguirem no esporte. “É muito gratificante para mim, porque comecei a correr mais tarde e agora incentivo meus netos para começarem cedo. Eles gostam muito. Sempre levo eles em corridas kids”, disse.

Rosa Emília Alves, de 61 anos, levou os netos Bernardo, Rafael e Ana Rosa para participarem da Corrida Kids neste sábado (16/5) no Parque Municipal Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

“Estou muito emocionada porque é a maratona da minha cidade. Costumo correr provas fora do estado e agora vou viver isso aqui em Belo Horizonte”, completou.

O neto dela, Bernardo, conta que vê a avó como inspiração. “É muito legal. Minha avó corre muitos quilômetros, isso é uma inspiração.” Animado, o menino revelou o objetivo de hoje: correr atrás de uma medalha. “Tentar chegar em primeiro”.

Quem também participou da programação com a família é o vencedor da prova noturna de 5 quilômetros na categoria masculina, Paulo Henrique da Silva, que ficou em primeiro lugar na Corrida Central, com o tempo de 18 minutos e 16 segundos. O atleta levou a filha Yasmin Manuele, de 4 anos, para participar do evento.

Vencedor da prova noturna de 5 quilômetros na categoria masculina, Paulo Henrique da Silva levou a filha Yasmin Manuele, de 4 anos, para participar da Corrida Kids Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

“Trazer ela para a corrida hoje é gratificante, principalmente por se tratar do retorno da maratona em Belo Horizonte”, afirmou. Segundo ele, a filha acompanha sua trajetória desde antes do nascimento. “Ela me acompanha nas corridas antes mesmo de nascer, ainda no ventre da minha esposa. Ela subiu no pódio comigo pela primeira vez quando tinha três meses de vida.”

O atleta também destacou que a pequena Yasmin participa das corridas kids desde que começou a andar. “Ela participa das corridas kids desde que começou a andar. Ela gosta bastante, e nós a incentivamos muito.”

Primeira maratona de BH

Para encerrar a programação de três dias, neste domingo (17/5), será realizada a prova principal, que deve atrair mais de 4 mil corredores. Os atletas poderão correr individualmente, nos 42 km, ou em revezamento, com 21 km para cada corredor. A largada será às 5h, na Praça da Estação, com saída em ondas para organizar o fluxo.

O percurso da prova mais longa passa por pontos como Serraria Souza Pinto, Horto Florestal, Universidade Federal de Minas Gerais, Arena MRV e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral. O trajeto tem altimetria de 192 metros e limite de seis horas para conclusão.

Condurú pontua que o trajeto da maratona fará um tour mais completo por diversas regiões da cidade. Os corredores cruzarão, literalmente, a cidade de leste a oeste, passando perto das divisas com os municípios de Sabará e Contagem.

“A gente começou a organizar a maratona em 2025, a partir de um sonho. A ideia é trazer para Belo Horizonte uma maratona para chamar de sua, que mostre a cidade fora do óbvio, da Lagoa da Pampulha”, conclui o organizador.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Penna