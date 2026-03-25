Natação supera corrida em efeitos sobre o coração, revela estudo científico

Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) realizou um estudo em modelo animal para entender como diferentes tipos de exercício físico podem alterar a estrutura e o funcionamento do coração. O trabalho comparou diretamente dois métodos bastante adotados em programas de treinamento: a natação e a corrida. Os resultados indicaram que a natação teve impacto mais expressivo na indução de um crescimento cardíaco saudável e na melhora da força de contração do músculo cardíaco, conhecido como miocárdio.

A investigação foi desenhada para responder a uma questão frequente na cardiologia esportiva: até que ponto o tipo de exercício interfere na adaptação do coração, indo além da simples diferença de intensidade ou duração do treino. Em vez de observar atletas humanos, os cientistas recorreram a um modelo animal controlado, o que permitiu ajustar variáveis como carga de esforço, frequência e tempo de cada sessão, reduzindo interferências externas e proporcionando um cenário mais adequado para análise fisiológica detalhada.

O que o estudo da Unifesp quis descobrir sobre natação e corrida?

A equipe da Unifesp partiu da hipótese de que exercícios realizados em meio aquático poderiam gerar um tipo de sobrecarga diferente sobre o sistema cardiovascular, em razão da pressão hidrostática, da flutuação e do padrão de recrutamento muscular. A corrida, por outro lado, representa o modelo clássico de treinamento aeróbico em solo, usado em inúmeros estudos anteriores.

No laboratório, os animais foram divididos em grupos: um grupo treinado em natação, outro em corrida em esteira, além de um grupo controle que não realizou treinamento estruturado. O tempo total de intervenção foi padronizado, com sessões diárias ou em dias alternados, durante várias semanas. A intensidade dos treinos foi ajustada para que tanto a natação quanto a corrida se mantivessem em uma faixa equivalente de esforço cardiovascular, medida por parâmetros como frequência cardíaca e resposta respiratória.

A corrida também trouxe benefícios, mas com impacto menor na força de contração do coração – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



Como foi feito o treinamento e a avaliação do coração?

Para o protocolo de natação, os animais foram colocados em tanques com profundidade suficiente para impedir o apoio das patas no fundo, garantindo o esforço contínuo de nado. Em alguns casos, pequenos pesos foram acoplados ao corpo para padronizar a carga, de acordo com a massa de cada animal. O ambiente aquático também foi mantido em temperatura controlada, um detalhe importante para evitar interferências relacionadas ao estresse térmico.

No grupo de corrida, os animais utilizaram esteiras adaptadas para uso experimental. A velocidade e a inclinação foram definidas e reajustadas ao longo das semanas, de forma progressiva, simulando um programa típico de condicionamento aeróbico. Assim como na natação, o objetivo foi manter a intensidade moderada a vigorosa, sem exceder limites que pudessem caracterizar sobrecarga extrema.

Ao final do período de treinamento, o coração dos animais foi avaliado por diferentes métodos. Entre eles, destacaram-se: análise morfológica do órgão, medida da espessura das paredes cardíacas, avaliação do volume das câmaras e testes específicos para verificar a força de contração do miocárdio. Também foram examinados marcadores celulares relacionados ao crescimento cardíaco e à função contrátil, para diferenciar alterações consideradas benéficas de modificações associadas a sobrecarga nociva.

A natação provoca um crescimento cardíaco mais saudável?

Os resultados apontaram que a natação esteve associada a um padrão de hipertrofia cardíaca fisiológica, ou seja, um crescimento do coração considerado adaptativo, sem sinais de dano estrutural. Houve aumento mais evidente do tamanho das câmaras cardíacas e melhora da capacidade de ejeção de sangue, indicando ganho funcional. A espessura das paredes também aumentou, porém de forma equilibrada, mantendo proporção adequada entre volume interno e massa muscular.

No grupo da corrida, também foram observadas adaptações positivas, com ganho de condicionamento e alterações anatômicas compatíveis com exercício aeróbico regular. No entanto, o aumento da força de contração do miocárdio e o remodelamento do coração foram menos acentuados quando comparados ao grupo de natação. Em termos práticos, os dados sugeriram que o exercício em meio aquático ofereceu um estímulo mais eficiente para induzir um coração maior e mais forte dentro de parâmetros considerados saudáveis.

Os pesquisadores destacaram ainda o papel do ambiente aquático na distribuição de fluxo sanguíneo e na carga sobre o coração. A pressão exercida pela água no corpo pode favorecer o retorno venoso, aumentando a quantidade de sangue que chega ao coração a cada batimento. Esse aumento de volume, repetido ao longo do treinamento, tende a estimular adaptações estruturais específicas, o que pode ajudar a explicar o diferencial observado em relação à corrida em esteira.

Exercícios em meio aquático podem gerar estímulos diferentes no sistema cardiovascular – depositphotos.com / tomwang



Quais são as implicações e limitações para a saúde humana?

Embora o estudo da Unifesp tenha sido conduzido em modelo animal, os achados abrem caminho para discussões sobre a escolha de modalidades de exercício em programas de prevenção cardiovascular. A indicação de que a natação pode favorecer um crescimento cardíaco saudável e potencializar a força de contração do miocárdio reforça o interesse em estratégias de treinamento aquático, especialmente para grupos que necessitam de estímulos aeróbicos com menor impacto articular.

Indivíduos em reabilitação cardíaca ou ortopédica podem se beneficiar do meio aquático.

Pessoas com sobrepeso tendem a ter menor sobrecarga nas articulações ao nadar.

Programas de condicionamento voltados à saúde cardiovascular podem combinar natação e corrida.

Ao mesmo tempo, os autores do trabalho enfatizam limitações importantes:

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Resultados em animais não podem ser diretamente extrapolados para humanos. As condições de laboratório são altamente controladas, diferente da prática esportiva cotidiana. Fatores como idade, doenças pré-existentes, alimentação e histórico de atividade física não foram contemplados na mesma complexidade encontrada na população geral.

Os pesquisadores também ressaltam que a corrida continua sendo uma forma consolidada de exercício aeróbico, com extensa documentação científica sobre seus benefícios. O estudo não se propõe a descartar a corrida, mas a mostrar que a natação pode produzir adaptações cardíacas particularmente favoráveis em certas condições. Novas pesquisas em humanos, com diferentes faixas etárias e perfis clínicos, são consideradas necessárias para verificar em que medida esse padrão de remodelamento observado em animais se repete na prática esportiva e na medicina do exercício.